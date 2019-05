Zams feiert Premiere mit „Erdwärtsmesse“

Symbolelemente und Mystik aus der Ostkirche sowie musikalische Begleitung mit dem 40-köpfigen Chorus Harmonia Mundi unter der Leitung von Peter J. Marthé sind die Kennzeichen der „Erdwärtsmesse" bzw. Volksmesse. Erfolgreich uraufgeführt worden ist sie 2008 in den Domkirchen von Innsbruck und Graz. Am Sonntag, 26. Mai, Beginn um 10 Uhr, feiert die Volksmesse ihre Premiere im Oberland — in der Pfarrkirche Zams.

Pfarrer Herbert Traxl steckt mitten in den Vorbereitungen: „Es ist eine besondere Form der Gottesdienstfeier mit dem Ziel, eine Verbundenheit der Teilnehmer zur Schöpfung herzustellen. Die Besucher sollen sich als Teil der Schöpfung fühlen."

„Die Choreografie beginnt mit dreimaligem Anklopfen an die Kirchentüre", verrät Traxl. Eine Stimme ist zu hören: „Wer anklopft, dem wird aufgetan." Worauf der Priester über die Schwelle schreitet. Auch die Besucher werden in das Geschehen eingebunden, daher die Bezeichnung Volksmesse, wie Traxl erläutert. In der Landecker Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt ist die „Erdwärtsmesse" am 29. September geplant. (hwe)