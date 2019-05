“Zonta“ in Innsbruck: Frauen machen die Welt ein Stück weit besser

Von Denise Daum

Innsbruck – Während von Männern gegründete Serviceclubs wie der Rotary Club hinlänglich bekannt sind, wissen mit „Zonta“ nur wenige etwas anzufangen. Das mag vielleicht an der den Frauen zugeschriebenen Zurückhaltung und Bescheidenheit liegen. Mangelndes Engagement kann jedenfalls nicht der Grund sein, denn das Wirkungsfeld der weltweiten Organisation berufstätiger Frauen ist beachtlich – und kann auf eine lange Tradition zurückblicken: Der Zonta Club feiert heuer sein 100-Jahr-Jubiläum.

In der Gründungsgeneration von Zonta finden sich die ersten Frauen mit Universitätsabschluss, die ersten wahlberechtigten Frauen Nordamerikas sowie die erste Generation von berufstätigen Frauen überhaupt. Das Ziel: Gleichberechtigung, Förderung aller Frauen und damit die Verbesserung des Lebens für Frauen. Der erste Club wurde im November 1919 in Buffalo (New York) gegründet, im Laufe der Zeit hat sich ein globales Netzwerk gebildet. Mittlerweile gibt es Zonta Clubs in 66 Ländern.

Auch in Innsbruck ist das Netzwerk vertreten. Der Zonta Club Innsbruck I wurde 1970 gegründet und zählt rund 30 aktive Frauen aus den verschiedensten Berufsgruppen. Die amtierende Präsidentin, UMIT-Rektorin Sabine Schindler, erklärt ihr Engagement damit, dass sich in den vergangenen 100 Jahren hinsichtlich der Gleichstellung der Frau zwar viel getan hat. „Am Ziel sind wir aber noch lange nicht. Man muss sich nur beispielsweise die Zahlen an den Universitäten anschauen. Je höher die Positionen, desto mehr Männer sind vertreten“, zeigt Schindler auf. Die UMIT-Rektorin betont, dass sie sich gern aktiv für die Rechte der Frauen – weltweit – einsetze. „Am Ziel sind wir erst, wenn das Geschlecht keine Rolle mehr spielt.“

Die Zonta-Frauen der Gründungsgeneration im Jahre 1919 in den USA. - Zonta International

Barbara Kuhn und Karin Grissemann sind seit über 40 Jahren Mitglieder im Zonta Club Innsbruck. „Es geht immer um dasselbe: Werden die Frauen unterstützt, werden auch die Kinder unterstützt und damit die Menschheit“, bringen es die beiden auf den Punkt.

Die allmonatlichen Treffen, bei denen regelmäßig Gastvorträge von spannenden Persönlichkeiten organisiert werden, bezeichnen die beiden Frauen als bereichernd. „Die Vielfalt an Berufen, Persönlichkeiten und die unterschiedliche Altersstruktur sind faszinierend und machen die Zusammenkunft spannend“, erklärt Karin Grissemann.

Die Innsbrucker Zonta-Frauen unterstützen einerseits Serviceprojekte des internationalen Clubs, wie die Verhinderung der Geburtsfistula in Liberia, andererseits natürlich lokale Initiativen: So unterstützt der Club seit Jahren die Maltherapie auf der Onkologie der Frauenklinik Innsbruck, die „Zonta Says No“-Kampagne gegen Gewalt an Frauen sowie den Verein „Frauen aus allen Ländern“. Außerdem wird das Innsbrucker Frauenhaus alljährlich mit Weihnachtsgeschenken bedacht. Haupteinnahmequelle ist der traditionelle Zonta-Flohmarkt jährlich im November in der Neuen Mensa Innsbruck.

Das 100-jährige Bestehen von Zonta International wird natürlich auch in Innsbruck gefeiert. Im Rahmen des am 11. Juni stattfindenden Festaktes im Bürgersaal der Stadt Innsbruck wird Beatriz Schlosser für ihren jahrelangen humanitären Einsatz mit dem „Zonta International Award“ geehrt.