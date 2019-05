ARA startet mit Training für Nachtflüge

Bereits bei der Stationierung des neuen Hubschraubertyps H 145 am Stützpunkt in Ehenbichl im vergangenen Jahr wurde erklärt, dass dieser auch für Nachtflüge geeignet sei. Jetzt setzt die ARA Flugrettung zu dem für sie logischen, nächsten Entwicklungsschritt an. Mit dem Projekt „Nachtflug" werden die Einsatzzeiten deutlich erweitert und die Luftrettung wird künftig bis tief in die Nacht hinein im Dienst sein. „Der Bedarf nach einer raschen notärztlichen Versorgung hat in den letzten Jahren speziell in den ländlichen Regionen deutlich zugenommen. Mit der Erweiterung unserer Dienstzeiten von bisher zwölf auf nunmehr insgesamt 16 Stunden pro Tag wird es für uns fortan möglich sein, fast bis Mitternacht erkrankten oder verunfallten Menschen Hilfe zu leisten", erläutert ARA-Geschäftsführer Thomas Jank.

Der nächtliche Flugbetrieb stellt die Crew vor neue Herausforderungen. Aufgaben, auf die sich die Alpin-Spezialisten des rot-weiß-roten Flugrettungsunternehmens in den nächsten Wochen und Monaten akribisch vorbereiten. Vor allem der Umgang mit den Nachtsichtbrillen will gelernt sein. „Theorieschulung, Simulatoreinsätze, Trainingsflüge. Die Vorbereitungen auf dieses neue Kapitel in der ARA-Geschichte laufen bereits auf Hochtouren", verrät Flugbetriebsleiter Werner Schaffer. Er ersucht die Bevölkerung im Talkessel von Reutte bereits jetzt um Verständnis für vermehrte abendliche Flugbewegungen in den nächsten Wochen: „Um auch in der Nacht Menschenleben retten zu können, müssen wir natürlich ausreichend Trainingsflüge in der Dunkelheit absolvieren. Daher hoffen wir sehr, dass die Bevölkerung für die eine oder andere etwas lärmintensivere Minute im Lichte dieser wichtigen Mission Verständnis aufbringt." (TT, fasi)