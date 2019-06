Plastikflut als Herausforderung für Ältere

Von Alexandra Plank

Innsbruck – Wir ersticken in Plastik. Dieser Eindruck ist keine Panikmache, jeder kann das tagtäglich erleben. Von allen Sammelbehältern im Haushalt muss jener für Plastikverpackungen am häufigsten geleert werden. Die Entsorgung ist in Tirol je nach Gemeinde unterschiedlich geregelt. Gerade in kleinen Orten werden die Wertstoffe meist nicht abgeholt, sondern müssen zum Recyclinghof gebracht werden. Auch die Abfallstatistik zeigt, dass Plastik, was das anfallende Volumen angeht, führend ist. Für 2018 liegen noch keine Zahlen vor. 2017 wurden in ganz Tirol 24.480 Tonnen Plastik gesammelt. Beim Glas waren es im Vergleich 29.000 Tonnen (siehe Kasten). „Wenn man sich vor Augen hält, wie leicht Plastik ist und wie schwer Glas, muss man die Plastikmenge gegenüber dem Glas vervielfachen“, erklärt Martin Mölgg vom Abfallreferat des Landes Tirol (siehe Kasten).

Die Frage der Verlieferung sei nicht einfach zu lösen: „Manche Gemeinden können es sich nicht leisten, eine Abholung der Wertstoffe zu finanzieren.“ Bezüglich Müll könne man es den Menschen kaum recht machen. „Führt man die Abholung des Plastiks ein und erhöht die Müllgebühr dafür auch nur um 50 Cent, sind Proteste sicher.“ Josef Hausberger von der Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH (ATM) erklärt, dass es in den Gemeinden grundsätzlich drei Systeme für die Verpackungssammlung gibt. Manche setzen auf den gelben Sack. „Hier wird das Plastik alle sechs Wochen abgeholt, manche Gemeinden haben einen Vier-Wochen-Rhythmus.“

Hausberger bestätigt, dass die Abholung in Orten mit wenigen Einwohnern meist am Finanziellen scheitert. Bei Besprechungen der ATM sind die Probleme bezüglich der Bringung von Wertstoffen immer wieder Thema: „Wir stellen fest, dass immer mehr Menschen kein Auto besitzen, was die Verlieferung der Wertstoffe schwierig macht.“ Nur noch wenige Orte setzen auf die Möglichkeit von mehreren Wertstoff-Sammelinseln. Verschmutzung rund um die Abgabestellen sowie Mülltourismus aus anderen Gemeinden macht diese Variante für viele unattraktiv.

Christoph Schultes vom Tiroler Seniorenbund erklärt, dass in den meisten Gemeinden die Bürger selbst für die Verlieferung der Wertstoffe zuständig seien. „Zum Glück gibt es am Land noch Nachbarschaftshilfe. Auch wir unterstützen ältere, nichtmobile Menschen bei der Verbringung.“ Er werde die Ortsgruppen weiter sensibilisieren, da die Zahl der älteren Menschen ständig steige. „Mobile Senioren können nichtmobile unterstützen“, so Schultes.