Neue Fähigkeiten im Pflegebereich

15 Monate intensiver berufsbegleitender Ausbildung liegen hinter den 18 Teilnehmern des Weiterbildungslehrganges „Basales und mittleres Pflegemanagement" der Tiroler Johanniter. Auf dem Schulungsprogramm standen u. a. Arbeitsorganisation, Zeitmanagement, Pflegeprozess, Projektmanagement, Pflegemodelle, fachliche Rechtskunde und noch vieles mehr. „Sie haben berufsbegleitend vieles an Mühen und Anstrengungen auf sich genommen und die damit oftmals verbundenen Hürden und die herausfordernde Abschlussprüfung mit Bravour gemeistert. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das Gelernte auch in der Praxis anwenden und in den täglichen Arbeitsablauf transferieren können", meinte Johanniter-GF Franz Bittersam bei der Zeugnisverleihung.

Auch 16 neue Heimhelfer absolvierten kürzlich ihre neunmonatige Ausbildung. Die Heimhelferausbildung wurde zum dritten Mal in Kooperation mit dem Seniorenheim Kirchbichl umgesetzt. Die praktische Ausbildung wurde in enger Zusammenarbeit mit den Sozial- und Gesundheitssprengeln und den Seniorenheimen der Region durchgeführt. Die nächste berufsbegleitende Heimhelferausbildung beginnt am 4. März 2020. Anmeldungen und weitere Informationen unter www.johanniter.at. (TT)