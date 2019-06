Überraschung in Eben: Münzfund im Kircheneingang

Von Walter Zwicknagl

Eben – Die Überraschung für die Museumsleute im Notburga-Museum in Eben war groß, als der Haupteingang des Gotteshauses heuer barrierefrei gemacht werden sollte. Denn in einem halben Meter Tiefe stieß Hans Walser, ein Steinmetz, auf eine Steinkassette mit kostbarem Inhalt. Es waren darin Taler, Kreuzer und ein Vierer, die bei der Erweiterung des Gotteshauses im Jahre 1738 dort deponiert worden waren und bald im Museum zu besichtigen sind.

„Mit Kernseife und einer Zahnbürste habe ich die acht Münzen, die das Bildnis von Karl VI., dem römisch-deutschen Kaiser, Erzherzog von Österreich und Vater Maria Theresias, tragen, gereinigt“, sagt Josef Schwaninger, ein ehemaliger Banker. Sieben der acht Münzen wurden in Hall geprägt, eine in Prag.

Neben einem kolorierten Kupferstich mit dem Notburga-Motiv erhielt das Museum auch eine wertvolle Statue aus Rott am Inn. Besonders freut sich Traudlinde Hirschbrich, seit 15 Jahren die Seele des Notburga-Museums, die mit ihrem Team viel bewegte, auf ein bleiverglastes Notburga-Fenster aus Serfaus, das derzeit noch renoviert wird.

„Jetzt ist es aber an der Zeit, die Museumsleitung in jüngere Hände zu übergeben“, sagt die bescheidene Museums-Expertin, die seinerzeit beim Inventarisieren der Ebener Kirchenschätze auf so manche Kostbarkeit stieß. Bald war damals im Kirchenrat die Idee geboren, aus dem ehemaligen Pfarrwidum ein Museum zu machen. „Ja, wenn du das machst“, hatte es geheißen. „Zwei Jahre wurden für die Einrichtung benötigt, ehe das Museum 2004 eröffnet werden konnte“, erinnert sich Hirschbrich, die stolz auf fast 20 Helfer und Helferinnen ist. Und sie verweist dabei auf die große Unterstützung von Josef Unger. Sie ist froh, dass Josef Schwaninger in ihre Fußstapfen tritt. Offiziell erfolgt die Übergabe beim Pfarrfest am 23. Juni mit einem Familien- und Dankgottesdienst um 10.30 Uhr, bei dem Pfarrhelfer Markus Leitinger verabschiedet wird. „Natürlich gibt es zum kleinen Jubiläum im Museum einen Tag der offenen Tür. Auch eine Spezialführung für Kinder mit Museumspädagogin Evelyne Rupprechter steht auf dem Programm“, berichtet Traudlinde Hirschbrich.

Dass stete Arbeit zum Erfolg führt, beweisen die Vergabe des Gütesiegels des Museumsbundes Österreich und eine Auszeichnung des Landes für das Notburga-Museum, das der einzigen Tiroler Heiligen gewidmet ist. Und Hirschbrich ist überzeugt, dass noch manche Kostbarkeit im Museum in Eben Platz findet.