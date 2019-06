Nach Unwettern strahlt die Galitzenklamm wie neu

Von Catharina Oblasser

Amlach – Bilder der Verwüstung boten sich Ende Oktober 2018, als starke Unwetter über Osttirol hinwegfegten. Auch der Wassererlebnispark in der Galitzenklamm in Amlach wurde nicht verschont. Der Galitzenbach setzte den Klettersteigen, dem Aussichtsweg, dem Spielplatz und der Jausenstation schwer zu.

„Die gesamte Infrastruktur war zerstört“, schildert Werner Frömel, Obmann der Alpinplattform Lienz und Mitglied des Tourismusverbandes, der die Galitzenklamm betreibt. „Vom Kassahaus über Mauern, Zäune und Inventar bis zur Strom- und Wasserzufuhr war alles betroffen.“

Die Galitzenklamm ist einerseits bei den Drauradlern beliebt, weil sie direkt am Radweg Innichen-Lienz liegt. Andererseits nutzen viele Einheimische den familienfreundlichen Ausflugsort, Kinder mögen vor allem den Wasserspielplatz. Kletterer können zwischen mehreren teils sehr schwierigen Klettersteigen wählen, und ein privat betriebener Hochseilgarten sowie eine ebenfalls privat betriebene Jausenstation runden das Angebot ab. Der Gastronom musste besonders schwere Unwetterschäden hinnehmen, doch seit einigen Wochen ist die Jausenstation wieder in Betrieb. Bei einem der Klettersteige hat ein Felssturz am Galitzenbach sogar für eine neue Attraktion gesorgt, wie Frömel berichtet. „Die Felsen haben das Bachbett so verlegt, dass ein kleiner See entstanden ist. Da führt die Kletterroute entlang, ein spektakulärer Anblick.“

Rund 250.000 Euro haben die Reparaturen den TVB gekostet, das Land half mit Geld aus dem Katastrophenfonds kräftig mit. Am Freitagnachmittag fand die feierliche Neueinweihung statt. TVB-Obmann Franz Theurl ist zufrieden: „Die Galitzenklamm ist ein beliebtes Ausflugsziel. Nun ist sie wieder wie neu.“

Pro Jahr besuchen rund 40.000 zahlende Gäste den Wassererlebnispark, Kinder unter sechs Jahren dürfen gratis hinein. Von 1. Juni bis 30. September ist der Park in der Galitzenklamm täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.