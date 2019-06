Neues Gipfelkreuz für den Pölven in Schwoich

Die Landjugend in Schwoich hat ihr Gipfelkreuz auf dem Pölven erneuert. Das alte war schwer beschädigt. Das Kreuz war per Hubschrauber auf den Berg geflogen worden. „Wir sind sehr stolz darauf", freuen sich Ortsleiterin Anna-Maria Steinbacher und LJ-Obmann Martin Sonnerer. Die Kosten für diesen Flug hat die Gemeinde übernommen. So freut man sich jetzt schon auf die Pölvenmesse am 28. Juli um 11 Uhr. (hn)