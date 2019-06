NMS Lechtal feiert ihr 60 Jahr-Jubiläum

Von Hans Nikolussi

Elbigenalp – Der Rückblick in die Annalen regt zum Schmunzeln an: Ein Noteingang, keine Heizung und andere Unwägbarkeiten kennzeichneten die ersten Monate der Hauptschule Elbigenalp. Eine erste und eine zweite Klasse starteten ihren Unterricht vor 60 Jahren in ihrem Neubau in Elbigenalp – mit kleinen Schwierigkeiten. Aber auch die Geruchsbelästigung durch einen nahen Schweinestall, wie in einer handgeschriebenen Schulchronik von Karl Jäger festgehalten wurde, konnte den Start nicht verzögern. Die erfolgreiche Geschichte einer Landschule nahm ihren Lauf. Das musste gefeiert werden. Am Ende ihres ersten Jahres als neue Direktorin der nunmehr Neuen Mittelschule Lechtal hieß Alexandra Pass zu einer Jubiläumsveranstaltung zahlreiche Gäste in der Aula willkommen.

Eine innovative Vorreiterrolle einnehmen und sich als regionale Gesamtschule für alle Lechtaler verstehen, ist die Intention der NMS. Rund 200 Schülerinnen und Schüler nützen im Moment das Angebot – vom Computerführerschein bis hin zum Cambridge-Zertifikat. Gedankt wurde den anwesenden Bürgermeistern des Tales für die Bereitschaft im Hauptschulverband mit Unterstützung des Landes immer wieder für die notwendigen Verbesserungen am Haus und beim Inventar zu sorgen. Standortbürgermeister Markus Gerber sah das als Notwendigkeit und betonte, dass man sich im Verband durchaus bewusst sei, was man an der Schule habe.

Edith Müller, als Schulqualitätsmanagerin vor Ort, selbst ehemals Lehrerin an der Schule, sah die gelungene Anpassung der Bildungseinrichtung an die sich ständig ändernden Anforderungen als einen großen Erfolg des Lehrerteams und der Direktoren seit der Gründung.

Etwas rustikal formulierte LR Beate Palfrader, die fehlenden Ressourcen im Lechtal ansprechend und die Wichtigkeit von Bildung herausstreichend: „Wenn man nichts im Boden hat, muss man was in der Birne haben.“ Sie sah an der Schule die Arbeit eines kreativen und engagierten Teams, das die Schüler und Schülerinnen in den Mittelpunkt aller Bestrebungen rücke.

Den Tag der offenen Tür nützten dann zahlreiche Interessierte, sie konnten sich bei Trampolinshow, Tanz, der Ausstellung von Werkstücken und Zeichnungen, der Aufführung von Sketches und vielem mehr ein Bild von der Schule machen.