Roppener Schulplatz bald unter Segel

Von Agnes Dorn

Roppen – Um den Platz vor Kultursaal, Volksschule, Pavillon und Turnsaal wetterfest zu bekommen, hat sich der Gemeinderat von Roppen dazu entschlossen, die Planung für eine Überdachung an die Firma Locusforma zu übertragen, die bereits eine ähnliche Lösung in der Area 47 vor zwei Jahren umgesetzt hat. Nun hat Architekt Stefan Jäger das überarbeitete Konzept den Mandataren vorgestellt: Die zwei Segel werden nun nicht – wie ursprünglich angedacht – an Pfetten befestigt, sondern auf insgesamt vier Masten, wobei nur zwei im Boden verankert, die anderen am Dach befestigt werden. Nächste Woche werden die Masten schon betoniert.

„Das Segel wird zweigeteilt, dadurch wird es luftig. An den Hochpunkten wird die Beleuchtung angebracht“, beschreibt Jäger den zeltähnlichen Aufbau. Die Kosten, so betont der Architekt, würden trotz Mehrarbeit und einem Mehr an Material mit 92.000 Euro inklusive Planung und Montage gleich bleiben. Der Wasserabfluss, der am längsten im Fokus des Interesses der Gemeinderäte stand, wird an die Bestandsrohre geleitet, entweder direkt oder mittels Wulst bzw. textiler Regenrinne auf die bestehenden Dächer bzw. Rohre. Auch für Schneelasten bis zu 350 Kilogramm pro Quadratmeter sei die Konstruktion ausgelegt. Sie sei außerdem begehbar und damit im Winter notfalls auch abschöpfbar, so der Planer. „Bei Normalregen ist die Konstruktion ausreichend, bei Starkregen kann schon einmal Wasser reinplatschen“, warnt Jäger vorab vor zu starken Regengüssen. Eigentlich hätte das Segeldach bereits Ende Mai errichtet werden sollen, nach einer Verschiebung auf 27. Juni musste das Büro aufgrund der statisch bedingten Planungsänderungen den Termin der Fertigstellung wiederum nach hinten verlegen. „Jetzt sind wir beim 12. Juli, einen Tag vor dem Schmankerlfest. Das sollte sich ausgehen“, freut sich Bürgermeister Ingo Mayr bereits auf eine wetterfeste Feier.