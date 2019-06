Antlassritt: Ein Gebet hoch zu Ross

Brixen i. T., Kirchberg – Etwa 60 Reiter auf prächtig geschmückten Rössern trabten gestern zum traditionellen Antlassritt vom Brixener Dom zur Schwedenkapelle in Kirchberg. Der Antlassritt findet jedes Jahr an Fronleichnam statt und das seit mehr als 300 Jahren. Der Name bezieht sich auf das mittelhochdeutsche Wort antlaz, das für den Ablass bzw. das Entlassen aus der Buße steht.

Strahlender Sonnenschein begleitete die Teilnehmer, die während ihres Ritts lautstark den Rosenkranz beteten und dabei von Hunderten Schaulustigen am Straßenrand beobachtet wurden. Auch Westendorfs Diakon Roman Klotz und Kirchbergs Pfarrer Gerhard Erlmoser bestritten die Prozession hoch zu Ross.

- Haun

In den Ortszentren von Brixen und Kirchberg wurde anschließend bei flotter Live-Musik gefeiert, in Kirchberg gab es außerdem wieder einen großen Handwerksmarkt für die zahlreichen Gäste aus nah und fern. (fh)