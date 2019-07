Gedenkfeier mit Lichtermeer für David Lama in der Axamer Lizum am Freitag

Innsbruck — In Erinnerung an den tödlich verunglückten Tiroler Extrembergsteiger David Lama wird am kommenden Freitag ein Lichtermeer in der Axamer Lizum entflammen. Das gab das Management von Lama im Namen seiner Familie und Freunde Ende Juni via Facebook bekannt: „Mit Blick auf die Kalkkögel, seine liebsten heimischen Berge, möchten wir am Hoadl Davids einzigartigem Leben gedenken." Die Gedenkfeier ist öffentlich, worauf das Management am Samstag noch einmal aufmerksam machte.

Zwischen 17 und 24 Uhr werde die Standseilbahn der Axamer Lizum zum kostenlosen Transport bereitstehen. Bis Sonnenuntergang sei Zeit anzukommen und sich auszutauschen, danach soll ein Lichtermeer entzündet werden. All jene, die erst zum Lichtermeer dazustoßen, sollen sich bis spätestens 20.30 Uhr am Hoadl einfinden, wie es auf der Website heißt.

„Das Zusammenkommen und der Austausch helfen mit den traurigen Ereignissen umzugehen, und daher war es Davids Umfeld ein Anliegen einen Rahmen dafür zu schaffen", heißt es auf der Seite. Der Familie sei es „ein Anliegen, mit allen, die sich David verbunden fühlen, am 19. Juli in seinem Andenken zusammenzukommen und gemeinsam Zeit an einem Ort zu verbringen, an dem er so gerne war." Die Familie bedankt sich außerdem für die anhaltende Anteilnahme: „Die vielen Briefe, wohltuenden Worte und Gesten empfinden wir als große Stütze in dieser schweren Zeit. Es tut gut, zu wissen, dass so viele Menschen David im Herzen tragen."

Das Wetter am Freitag während der Gedenkfeier soll genommen werden, „wie es kommt" - so habe es auch David in den Bergen immer getan. Im Falle von Schlechtwetter steht das Hoadl-Haus zur Verfügung. Einen bestimmten Dresscode gebe es keinen, empfehlenswert sei aber Bergkleidung für die vorherrschenden Witterungsverhältnisse. Auch für eine kleine warme Verpflegung sei gesorgt. Die Fackeln für das Lichtermeer werden vor Ort ausgegeben.

Um den feierlichen Rahmen der Zusammenkunft zu wahren, bittet die Familie zudem, auf Film- und Fotoaufnahmen zu verzichten.



David Lama und seine Kletterpartner Hansjörg Auer und Jess Roskelley waren Mitte April diesen Jahres bei einem Lawinenabgang während einer Klettertour im Banff-Nationalpark in Kanada tödlich verunglückt. (TT.com)