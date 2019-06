SOS-Gründer wäre 100 Jahre alt: „Wo Licht ist, gibt‘s auch Schatten“

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Ob am 23. Juni 1919 im kleinen Vorarlberger Dorf Alberschwende die Sonne schien, ist nicht überliefert. Der Bub, der an diesem Tag als sechstes von neun Kindern in eine Bergbauernfamilie geboren wurde, hat später aber viel Licht in die Welt gebracht. Hermann Gmeiner, Gründer von SOS-Kinderdorf, wäre morgen 100 Jahre alt geworden. Für seine Organisation ist er auch im Jahr 2019 noch identitätsstiftend, 33 Jahre nach seinem Tod. Wenngleich der Blick auf die „Vaterfigur“ inzwischen weniger verklärt ist.

Nach den Anfängen in einer Baracke am Innsbrucker Rennweg verbreitete sich seine Kinderdorf-Idee ab den 1960er-Jahren in der Welt: etwa in das vom Krieg gebeutelte Korea. - SOS

Schon früh hatte Hermann Gmeiner einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. Seine Mutter starb, als er fünf Jahre alt war. Schwester Elsa übernahm von da an die Pflege der Kinder und lebte, wie Gmeiners Biografen schreibe­n, vor, was später der Kern seiner sozialen Idee sein würde: der Beruf der SOS-Kinderdorf-Mutter. Noch bevor er seine Matura ablegen konnte, wurde der damals 20-Jährige zur deutschen Wehrmacht eingezogen und bei seinen Einsätzen in Finnland, Russland und Ungarn mehrfach verwundet. Nach der Rückkehr begann er, in Innsbruck Medizin zu studieren, wollte Kinderarzt werden. Im Jahr 1949, mit der Gründung des Vereins Societas Socialis (SOS), welcher später in SOS-Kinderdorf umbenannt wurde, änderte sich das Leben Hermann Gmeiners schlagartig. Das Studium brach er ab, um sich ganz seiner sozialen Idee zu widmen, im selben Jahr wurde der Grundstein für das erste Familienhaus in Imst gelegt. Anfang der 1960er-Jahre verbreitete sich der Gedanke schließlich auf der ganzen Welt.

Hermann Gmeine mit Mutter Teresa. - SOS

„Er gehörte zu jenen seltenen Menschen, die eine Vision nicht nur im Geist mit sich tragen, sondern sie ganz konkret im Leben verwirklichen“, sagte einmal Helmut Kutin, heute Ehrenpräsident von SOS-Kinderdorf, zur Würdigung seines Mentors und Freundes. Kutin, der selbst in einem Kinderdorf aufgewachsen ist und nach Gmeiners Tod die Leitung der Organisation übernommen hat, beschrieb die Vision seines Weggefährten so: „Er wollte, dass Kinder, die nicht angenommen sind, angenommen werden, als wären es die eigenen.“ Der SOS-Kinderdorf-Gründer sei „zugleich ein begnadeter Pragmatiker“ und doch von großer Innerlichkeit“ gewesen.

Heuer feiert SOS-Kinderdorf sein 70-jähriges Bestehen. In 135 Ländern ist die Organisation mit 572 Kinderdörfern, weiteren Sozialzentren und über 2000 Hilfsprojekten vertreten. Nicht zuletzt Hermann Gmeiner war der Motor dieses Erfolgs. Er konnte mit den Kleinen dieser Welt genauso gut wie mit den Großen – Treffen mit der Queen oder dem Dalai Lama belegen das. Mit Herzlichkeit und Offenheit soll er sie von seiner Sache überzeugt haben, berichten Zeitzeugen.

Gmeiner war ständig unterwegs, hat nie geheiratet und vereinsamte auch deshalb am Ende seines Lebens. Er wandte sich dem Alkohol zu, wurde zusehends schwierig für seine Mitarbeiter und -menschen, berichten Zeitzeugen. „Wo viel Licht ist, gibt’s auch Schatten“, blickt Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf, auf den Gründer zurück. „Nach seinem Tod war die Organisation in einer richtigen Depression“, orientierungslos, habe Gmeiner auf ein Podest gehoben. Inzwischen sei der Blick differenziert, glaubt Moser: „Wir können an den von ihm vorgelebten Grundfesten andocken, ohne zu vergessen, dass auch er nur ein Mensch war.“ Ein für seine Zeit sehr moderner, immerhin habe er ein „Social-Start-up“ begründet, sei ein „Marketing-Genie“ gewesen, weil er, sagt Moser, „wusste, wie er die Zielgruppe, die Spender, erreicht. Er war mutig, bewegt. Auch heute wollen wir, ganz in seinem Sinne, wieder mehr eine Bewegung sein.“

Hermann Gmeiner mit dem Dalai Lama in Indien. - SOS Kinderdorf