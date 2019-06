Wenn die Nacht zum Tag wird

Fieberbrunn, Waidring, St. Ulrich a. P. – Das Pillerseetal macht heuer im Sommer wieder die Nächte zum Tag. Schon seit einigen Jahren finden den ganzen Sommer über viele Veranstaltungen am Abend statt, die sowohl bei den Gästen als auch den Einheimischen sehr beliebt sind.

Der Montagabend gehört im Pillerseetal schon fast traditionell der Spielenacht in ­Waidring. Auch in diesem Sommer widmet sich die Spielenacht jeden Montag einem anderen Themenschwerpunkt. Neben den Spielestationen stehen Sport, Brauchtum, Natur und Erlebnisthemen auf dem Programm. Heimische Vereine und Gruppen unterstützen die Themenabende mit einem abwechslungsreichen Angebot und die Dorfwirte sorgen für das leibliche Wohl. Für die Highlights sorgen Bluatschink (8. Juli und 26. August 2019) auf der Bühne am Dorfplatz mit einem Familienkonzert.

Die Fieberbrunner Bummelnacht gilt schon seit mehr als zwanzig Jahren als wöchentliches Top-Event in Fieberbrunn und lockt mit ihrem Angebot sowohl Einheimische als auch Gäste in das Dorfzentrum.

Neben wöchentlich wechselnden Live-Bands und einem kulinarischen Angebot durch die lokalen Gaststätten sowie diversen spannenden Spielgeräten für Kinder sorgt seit letztem Jahr auch ein lässiges Programm für Kurzweil bei den Teenies. Außerdem setzt die Bummelnacht künftig mehr auf Spielerisches, so können sich Kinder und Jugendliche etwa bei einem Minigolfturnier in der Dorfstraße matchen. Die allseits bekannten Bummeltaler werden in diesem Jahr durch ein „Bummelband“ ersetzt, mit welchem sämtliche Spielgeräte den ganzen Abend über benutzt werden können.

Das Seeleuchten sorgt wieder jeden Mittwoch für mystische Stimmung auf der Bühne im Pillersee in St. Ulrich. Volkstümliche Klänge, Weisenbläser und natürlich das große Feuerwerk über dem See ziehen jedes Jahr aufs Neue die Besucher in ihren Bann. Am 31. Juli geben die Zillertaler Haderlumpen ein Sondergastspiel, das auch bei Schlechtwetter (dann im KUSP in St. Ulrich am Pillersee) stattfindet.

Jeden Freitag im Juli und August ist zudem die Seilbahn Streuböden (1. Sektion) in Fieberbrunn durchgehend bis 23 Uhr geöffnet. In der Streuböden-Arena ist an jedem Freitag für Live-Musik verschiedenster Richtungen gesorgt. (TT)