TT-Café legte in Telfs grandiosen Start hin

Von Denise Daum

Telfs — Der Auftakt zur TT-Café-Tour durch Tirol findet traditionell in Telfs statt. Einen ganzen Vormittag lang amüsierten sich am Samstag zahlreiche Besucher vor dem Inntalcenter und genossen neben einem Gratis-Frühstück interessante Interviews. Den Gesprächsreigen startete TT-Chefredakteur Alois Vahrner mit Vizebürgermeisterin Cornelia Hagele, die in Vertretung von BM Christian Härting über die zahlreichen laufenden Projekte der Marktgemeinde informierte. Darunter ist auch die Einführung einer Begegnungszone, die die Aufenthaltsqualität im Zentrum erhöhen und die Wirtschaft weiter beleben soll. Weitgehend akzeptiert ist mittlerweile das eingeführte 40-km

h-Tempolimit. „Das hat sich bis jetzt sehr gut bewährt", betont Hagele.

Als seine zweite Heimat bezeichnet Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl die Marktgemeinde Telfs. Nicht zuletzt ist hier die Feuerwehrschule angesiedelt. In Telfs findet kommende Woche auch der große Feuerwehrjugendwettbewerb der Alpenregion statt, bei dem rund 3000 Jugendliche aus Tirol, Südtirol, Trentino und Bayern teilnehmen. Für Hölzl eine wichtige Veranstaltung, „die den Zusammenhalt stärkt und für die Jugend eine tolle Gelegenheit ist, um sich zu präsentieren".

Tiroler-Volksschauspiele-Regisseur Klaus Rohrmoser brachte die Schauspieler des heurigen Stücks „Verkaufte Heimat“ mit. - Thomas Boehm / TT

Mit Arthur Thöni und Herbert Föger konnte TT-Chefredakteur Alois Vahrner zwei Telfer Paradeunternehmer begrüßen, die auch noch im „Ruhestand" fleißig im Einsatz sind. Die Firma Thöni tätigt mit der topmodernen Fertigungshalle in Pfaffenhofen die größte Investition der Unternehmensgeschichte. 150 neue Arbeitsplätze entstehen. „Wir können seit Jahrzehnten unsere Technologieführerschaft erfolgreich verteidigen", freut sich der Unternehmer. Thöni ist sich dabei seiner Verantwortung für die Umwelt bewusst und nimmt diese umfassend wahr.

Investiert wird auch im Inntalcenter, wie Herbert Föger zu berichten weiß. Dabei geht es weniger um die Vergrößerung der Einkaufsfläche, sondern mehr um die Erhöhung des Komforts für die Kunden. Im Einrichtungshaus Föger hat er nach 40 Jahren die Führung an die nächste Generation übergeben. Föger ist sich sicher, dass Tirol im Einrichtungssektor so ein traditionelles Familienunternehmen gut verträgt. Der Erfolg gibt ihm Recht.

Kein TT-Café in Telfs ohne die Tiroler Volksschauspiele. Regisseur Klaus Rohrmoser und seine Schauspieler machten neugierig auf das heurige Mitterer-Stück „Verkaufte Heimat", das in der Telfer Südtiroler-Siedlung aufgeführt wird. „Die Aufführung heuer ist wirklich etwas Besonderes. Nicht nur wegen des Spielortes, sondern auch wegen der Dimension", sagt Rohrmoser. 50 Schauspieler werden auf der Bühne stehen, darunter die „Crème de la Crème der Schauspieler aus Nord-, Ost- und Südtirol", so der Regisseur. Drei Statisten werden übrigens noch gesucht.

Vizebürgermeisterin Cornelia Hagele im Gespräch mit Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl. - Thomas Boehm / TT

Für Stimmung sorgten die Footballer der Telfs Patriots, die in voller Montur mit ihren Cheerleaderinnen und einem Cheerleader aufmarschierten. Präsident David Mariani freut sich über den unglaublichen Lauf, den seine Mannschaft hat. Ingesamt boomt der Football-Sport. „In den letzten drei Jahren sind wir explodiert und gehören mittlerweile zu den größten Vereinen in Telfs", sagt Mariani. Die Patriots sind mit sechs Mannschaften breit aufgestellt, auch das Damen-Team ist äußerst erfolgreich.

Erfolgreich und seit seinem Olympiasieg sehr bekannt ist auch Rodler David Gleirscher. Sommer hin oder her, trainiert wird trotzdem, wie der Stubaier erzählte. Derzeit steht vor allem Kraft- und Starttechniktraining am Programm. Schließlich hat Gleirscher ein neues Ziel: eine WM-Medaille in Sotschi 2020.

Zwischen den Interviews unterhielt die Liveband PrimeTime. Daneben bot sich die Gelegenheit, sich bei Hansaton rund um das Thema Hören zu informieren. Auch die Kulinarik kam nicht zu kurz: 1500 Stück Gebäck aus der Hofer Backbox, 2700 Tassen Kaffee von Wedl

Testa Rossa und 700 Flaschen Montes-Mineralwasser wurden über den Vormittag hinweg genossen.

Zum Abschluss gab es auch wieder etwas zu gewinnen. Vielleicht lag es am Heimvorteil durch „Glücksengerl" David Mariani, dass gleich beide Gewinner aus Telfs stammen: Peter Larcher darf sich über Dez-Gutscheine freuen, Erwin Schmittner über eine Kaffeemaschine von Wedl

Glückliche Gewinner: Viktoria Eibensteiner (TT-Marketing) überreichte Peter Larcher einen Dez-Gutschein, Erwin Schmittner bekam von Günter Neyer von Wedl/Testa Rossa (v. l.) eine Kaffeemaschine. - Thomas Boehm / TT

"Volle Power" – die Telfs Patriots mit ihrem Präsidenten David Mariani, der den Sportlern buchstäblich zu Füßen liegt. - Thomas Boehm / TT

Testa Rossa.