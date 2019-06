Grausiger Fund im Weidegebiet Pfarrachalm: Hund riss drei Schafe

Drei tote Schafe, zwei weitere verletzt. Ein Hund eines Wanderers aus dem Bezirk Innsbruck-Land hat am Donnerstag auf einer Weide im Stubaital enormen Schaden angerichtet. Schafhalter Markus Permoser fand die toten Tiere, nachdem ihn der Wirt der nahe gelegenen Pfarrachalm über die Ereignisse informiert hatte. „Der Wanderer war mit drei Hunden unterwegs, einer ist weggelaufen und hat die Schafherde gesprengt. Er hat die Tiere aus dem Sichtfeld des Hundehalters getrieben", erzählt Permoser. Der Hund wurde erst am Freitag wiedergefunden.

Der Landwirt zeigt sich erschüttert. „Die Schafe wurden wild zugerichtet. Das zu sehen, tut weh." Der Hundehalter habe sich zwar entschuldigt, Permoser wird den Fall trotzdem am Montag bei der ­Bezirkshauptmannschaft anzeigen. Und er richtet einen Appell an Wanderer, sich an die Leinenpflicht auf Weidegebiete zu halten und den Hunden gegebenenfalls einen Maulkorb anzulegen, um solche schlimmen Fälle zu vermeiden. (dd)