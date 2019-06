14-Jährige nach Party in Wildschönau abgängig

Wildschönau – Seit den frühen Morgenstunden wurde am Samstag in der Wildschönau nach einem 14-jährigen Mädchen gesucht. Der Teenager verschwand laut ersten Informationen der Polizei am Heimweg von einer Party.

Die Mutter meldete das Mädchen am Samstag in den frühen Morgenstunden als vermisst, woraufhin eine große Suchaktion mit Alpinpolizei, Bergrettung und Polizeihubschrauber gestartet wurde. Auch Hundeführer von Bergrettung und Polizei suchten nach der 14-Jährigen – bis zum Abend ohne Ergebnis.

Noch unbestätigten Informationen zufolge soll das Mädchen nach der Party bei einer Freundin am Moped mitgefahren sein. Das letzte Stück zur Alm, auf der die 14-Jährige mit ihren Eltern den Sommer verbringen soll, soll sie dann zu Fuß gegangen sein. (TT.com)