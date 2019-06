Mädchenfußball in Mali: Kampf um Tore statt ums Überleben auf der Straße

Von Elke Ruß

Ségou – Rasen ist Utopie. Doch die Kickerinnen, die in Ségou um Tore kämpfen, hätten sich noch vor Monaten selbst ein Fußballmatch im roten Staub nicht träumen lassen. Ehe sie in einem Straßenkinderzentrum Aufnahme fanden, galt ihr Kampf dem täglichen Überleben auf der Straße. Miriam (14) etwa musste sich nach dem Tod des Vaters selbst versorgen, weil ihre behinderte Mutter das nicht konnte. Aminata (16) floh aus ihrem Dorf, weil ihr Vater sie zwangsverheiraten wollte, sie schlug sich mit Prostitution durch.

Die Caritas Tirol unterstützt das Straßenkinderzentrum AET in Ségou. Neben Grundversorgung, Gesprächen und Hilfe bei Schul- bzw. Berufszugang ist Bewegung eine Säule der Betreuungsstruktur: Sport hilft, Traumata leichter zu verarbeiten, und stärkt Teamgeist, Solidarität und Selbstvertrauen, erläutert Elisabeth Förg-Rob, die Caritas-Tirol-Verantwortliche für die Auslandshilfe in Mali.

Mit ähnlichen Einrichtungen in der Hauptstadt Bamako und in Sikasso stellte die Caritas die laufenden Straßenkinderfußballmeisterschaften auf die Beine: 26 Teams kämpfen noch bis Ende August in 50 Spielen um den Sieg – und zwölf sind Mädchenteams. Förg-Rob erlebte ein Training, sie war überrascht, „wie selbstverständlich die Mädchen in Shorts und Leiberl vom Trainingsfeld laufen“. Denn Mali mit 85 Prozent Muslimen ist ein konservativ geprägtes Land, das Frauen massiv benachteiligt. Aber auch ein Land mit starkem Fußballnachwuchs – und einem Frauen-Nationalteam.

In der Nationalelf spielte die Sportkoordinatorin des Straßenkinderbewerbes, Kadiatou Marie Eliane Traoré. Sie betont, dass der Bewerb nicht nur für die Mädchen neue Per­spektiven jenseits von Straße und traditionellen Rollenbildern schafft: „Für Straßenkinder bewirkt die Meisterschaft, dass die unmittelbare Umgebung sie als gleichwertige Menschen betrachtet, die wie alle anderen Kinder im Land Fußball spielen dürfen. Wir hoffen sehr, dass sich dank der Beteiligung von Führungskräften und Entscheidungsträgern bei den Spielen die Einstellung gegenüber Straßenkindern ändert. Die Bevölkerung nimmt regen Anteil an den Teamspielen, was belegt, dass Fußball den sozialen Zusammenhalt fördert.“

Straßenkinderhilfe Das Projekt tragen die Caritas und das Tiroler Team Globo, Hilfe ist hochwillkommen. Hilfe für Straßenkinder: RLB Tirol, IBAN: AT79 3600 0000 0067 0950, Verwendungszweck: Fußball Straßenkinder Mali (oder allgemeiner: Straßenkinder Mali).

2 Fragen an Kadiatou M. E. Traoré, Koordinatorin und Trainerin

Fußballerin Kadiatou Marie Eliane hat eine Ausbildung in Management und Finanzverwaltung, sie spielte als Profi bei den Löwinnen von Bamako.

1. Wie verändert Fußball die Mädchen und was ändert er für die Mädchen?

Fußball trägt zur sozialen Entwicklung junger Mädchen bei und fördert ihr Selbstwertgefühl. Als Disziplin anscheinend nur für Jungen reserviert, wird ein neuer Blick auf die Mädchen und ihre Talente geworfen. Im Rahmen der Stabilisierung der aufgenommenen Mädchen fördert Fußball die Vertrauensbildung. Er schafft Gleichberechtigung und erhöht die Wertschätzung der jungen Frauen. Allerdings sieht die Spielregel 90 Minuten für die Jungen und 60 für die Damen vor.

2. Woher rührt dein Interesse für Fußball?

Ich habe mich von Kind auf dafür interessiert und ermutige Mädchen nachdrücklich, Fußball zu spielen, um in unserer Gesellschaft den Blick auf Frauen im Allgemeinen zu öffnen, zu verändern. Die Disziplin fasziniert mich, ich träume davon, ein Star wie die Brasilianerin Marta zu werden. Mein Hauptziel war, Teamcoach zu werden, um mein technisches Wissen weiterzugeben.

Die Fragen stellten Elisabeth Förg-Rob und Elke Ruß