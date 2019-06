Schüler begeistern mit kreativen Projekten zu Umweltschutz

Sie haben eine aufregende und ereignisreiche Schulzeit hinter sich. Daher gaben die Schüler des Poly Schwaz kürzlich voller Stolz Einblicke in die verschiedenen Projekte, wie Erasmus+ „Stem & Phase", E-Bike4U und chargEE.

Langweilig wird es in der Polytechnischen Schule in Schwaz nicht so schnell. Die Schüler sind immer wieder mit viel Engagement und Freude an Projekten beteiligt. Sie tüfteln, tauschen sich aus, basteln, kreieren, produzieren und bilden sich weiter.

Beim „Erasmus+"-Projekt war der Aufenthalt in Guimarãe­s (Portugal) ein Höhepunkt. Dort diskutierten sie mit Schülern aus fünf anderen Partnerschulen über die Themen Fettsucht, Abholzung und Klimaerwärmung — in fließendem Englisch tauschten sie dabei ihre Erfahrungen, Erlebnisse sowie Fachwissen aus.

Mit E-Bike4U siegten die Schüler im Vorjahr bei „Jugend forscht in der Technik" und wurden für den österreichischen Klimaschutzpreis nominiert. Dieses Jahr wurde das Projekt mit chargEE fortgesetzt. Für die selbstgebaute­n E-Bikes wurden nun Photovoltaik­ladestationen gebaut, die für die Räder gleichzeitig als Unterstand dienen. Auch chargEE gewann bei „Jugend forscht in der Technik" sowie auch den IST-Austria-Award des „Institut­e of Science and Technology". (TT)