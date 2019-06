49-Jähriger nach Fest in Laimach vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Leimach – Am Samstagabend besuchte er gemeinsam mit Freunden aus der Schweiz ein Zeltfest in Laimach. Um 1 Uhr nachts wurde ein 49-jähriger Österreicher dann zum letzten Mal dort gesehen, seitdem gilt er in Hippach als vermisst. Die Polizei suchte intensiv nach dem Mann, bislang jedoch erfolglos. Während weiter gesucht wird, erhofft sich die Polizei durch die Veröffentlichung von Fotos des Mannes neue Hinweise. Diese sind an die Polizei Zell am Ziller zu richten unter der Nummer 059133/7257. (TT.com)