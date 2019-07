Letztes Update am Mo, 01.07.2019 15:36

Baden & Snacks: Wie Tiere in Schönbrunn der Affenhitze entgehen

Wie der Mensch, so das Tier: Nicht nur die Freibäder und Badeseen sind in diesen Tagen gut besucht, auch einige Tiere im Tiergarten Schönbrunn trotzen der Hitze im kühlen Nass. Eisbären, Wasserschweine, Tapire und Co. kühlen sich gerne im Wasser ab – oder gönnen sich eiskalte Snacks.