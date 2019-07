Beilers „Innanna“ übersiedelte von Innsbruck zur Schwazer Steinbrücke

Ihr „Grüß Göttin"-Schild lässt seit Jahren bei Einzelnen die Emotionen hochgehen. Bekanntlich steht es derzeit in der Landeshauptstadt beim Kreisverkehr Innsbruck-Mitte und wurde schon mehrfach verunstaltet.

Jetzt hat auch Schwaz ein Werk der Tiroler Künstlerin als Leihgabe. Und zwar ihr „Innanna"-Schild. Einst zierte der wasserblaue Schriftzug die Innbrücke, die sich von der Altstadt bei der Ottoburg nach Mariahilf und St. Nikolaus spannt. „Bis auf Weiteres wird das Schild jetzt auf unserer Steinbrücke seinen Platz haben", erklärt Kulturamtsleiter Reinhard Prinz, als der städtische Bauhof gestern Nachmittag das Kunstwerk aufstellte.

Nicht nur Gott, sondern auch der Inn könnte möglicherweise weiblich sein. Im Tiroler Oberland fließen die Rosanna vom Stanzertal und die Trisanna aus dem Paznauntal als Sanna mit dem Inn zusammen, der aus dem Engadin kommt. Somit ergebe das „Anna"-Trio ein stimmiges „weibliches" Bild.

Viele alte Flur- und Flussnamen in den Alpen und in Europa erinnern übrigens durch ihren Namen an die einst weibliche, lebensspendende Energie des Wassers. Auch der Ziller wird in alten Schriftstücken als „die Ziller" bezeichnet. (TT, ad)