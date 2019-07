Yogieren von Indien bis Instagram

Von Beate Troger

Das Gesetz der Schwerkraft scheint außer Kraft gesetzt, wenn Dylan Werner seine Hand achtsam auf dem glitschigen Stein im Bachbett platziert und mühelos auf einem Arm balanciert. Der 38-Jährige gilt als einer der innovativsten Yogalehrer weltweit. Sein Zuhause ist der Yogaweg: Er hat seine Wohnung in Los Angeles vor vier Jahren aufgegeben, um die Welt zu bereisen. Für eine Yogalehrer-Ausbildung und eine Fortbildung im Seminarhof beim altehrwürdigen Schloss Tratzberg bei Jenbach machte er nun einen mehrwöchigen Halt in Tirol.

Auch Yoga verändert sich

„Traditionell vom philosophisch-theoretischen Hintergrund, aber modern und fordernd in den Bewegungen und Positionen", so beschreibt der US-Amerikaner seinen Unterricht. Einen bestimmten Stil oder Methode möchte er nicht definieren. „Es ist einfach Yoga", lächelt er bescheiden. Und auch Yoga verändere sich mit der Zeit und durch die Multiplikation der Übenden. In der jahrhundertealten und überaus populären Lehre aus Indien gehe es darum, sich selbst wieder in seiner Ganzheitlichkeit wahrzunehmen. „Während in Eu­ropa unter dem Einfluss der Kirche in der Renaissance Körper und Geist strikt separiert wurden, gab es diese Trennung in Asien nie", erklärt er. Um Details zu erforschen, hätten Wissenschaft und Medizin alles auseinanderdividiert, in die kleinsten Einzelteile zerlegt und Unterschiede definiert. „Dabei ist die Bedeutung des Ganzen leider verlorengegangen", sagt Werner.

Die Yogahaltungen, im Fachjargon Asanas genannt, betrachtet er daher nicht als starre Formen, sondern als ganzheitliches Wechselspiel von Anspannung, Kraft, Dehnung und Balance im gesam­ten Körper. Neben Muskeln, Gelenken und Knochen bezieht er auch Faszienbahnen und das Meridiansystem mit ein.

Denn Yoga bedeute schon von seiner Wortwurzel aus dem indo-germanischen Sanskrit „vereinen" oder „zusammenbringen". Die Erfahrung, mit sich selbst über körperliche Übungen und die mentale Praxis ins Reine zu kommen, berühre die Menschen in unserer lauten und schnellen Gesellschaft daher sehr intensiv.

Ein Foto für 637.000 Menschen

Ob im Wald bei Schloss Tratzberg oder am türkisblauen Achensee: Die Bilder, wenn Werner mühelos in kreativ-akrobatischen Bewegungssequenzen durch die Luft schwebt, gehen um die Welt. Mehr als 637.000 Menschen folgen ihm auf Instagram, rund 150.000 auf Facebook. „Als Yogalehrer sind wir Unternehmer und daher auch auf den Social-Media-Plattformen präsent", sagt er. Instagram diene dabei aber nicht nur als hocheffizientes Marketinginstrument, sondern auch inhaltlich als Quelle für Inspiration. „Man zeigt ja nicht nur die Fotos", erklärt er. Er selbst investiert viel Zeit in das Verfassen des Bildtextes. In bewegenden Worten erläutert er die alte Philosophie oder gibt ganz persönliche Einblicke in seine Yogaerfahrung. Denn erlebt hat der sympathische Kalifornier viel. Er meldete sich beim US Marine Corps, diente im Irak, arbeitete als Feuerwehrmann und Rettungssanitäter. Nachdem er 2011 seinen Job verloren hatte, schlug er sich als Yogalehrer in Los Angeles durch. Lange ohne Erfolg.

Yoga ist wie Bildhauen

Betrachtet man Dylan Werners Fotos auf seinem Instagram-Profil, fällt schnell auf: Er ist der König der einarmigen Armbalancen. Dass die beeindruckenden Positionen ungeübtere Yogainteressierte vor den Kopf stoßen könnten, glaubt er nicht. Im Gegenteil: „Indem ich fortgeschrittene Asanas zeige, möchte ich anspornen", sagt er. „Meine Schüler sollen ihr größtes Potenzial entfalten. Denn wenn ich es kann, dann kannst du es auch." Er vergleicht die Yogapraxis dabei mit Bildhauen. „Wer anfängt, kreiert zunächst simple Formen", erklärt er. Mit mehr Übung und Erfahrung verfeinere sich schließlich die Technik. Mithilfe von Konzentration und mentalem Fokus könnten mit der Zeit auch schwierigere Übungen gelingen.

Für geistige Klarheit lädt Werner seine Batterien regelmäßig in der Natur auf. Auch mit seinen Schülern verbrachte er gerade 24 Stunden in Meditation im Tiroler Wald, ohne Essen, ohne Handy. Denn so bewegt sein Leben auch ist, er wirkt erstaunlich geerdet.

Auf den Kopf gestellt: Der US-Amerikaner balanciert vor der Kulisse von Schloss Tratzberg - Vanessa Rachlé / TT