Hugo Portisch: „Ein Durchbruch der Menschheit“

Wien – Der entscheidende Moment ließ auf sich warten und heute wissen die ORF-Moderatoren Peter Nidetzky und Hugo Portisch, warum sie 28 Stunden und 18 Minuten auf Sendung waren. Schuld seien die Amerikaner gewesen, die zwar einen Flugplan hatten, „aber Millionen Menschen sind vor den Fernsehgeräten gesessen und haben nichts gesehen, weil die (die Astronauten, Anm.) sind nicht ausgestiegen“, so Nidetzky.

Die Mondlandefähre setzte kurz nach 21 Uhr österreichischer Zeit am Mond auf, aber erst um kurz vor 4 Uhr Früh des nächsten Tages betrat Armstrong den Mond. „Erst viel später ist man draufgekommen, dass die Astronauten in der Primetime des US-Fernsehens aussteigen sollten. Aber wir haben dadurch wieder sechs, sieben Stunden verloren, in denen wir nicht gewusst haben, was wir machen sollen.“

Portisch (u.) überbrückte die Warterei souverän. - ORF

Portisch als Sicherheitsfaktor

Da sei dann Portisch als Chefkommentator des ORF ins Spiel gekommen: „Du warst unser Sicherheitsfaktor. Wenn wir nicht mehr weiterwussten – und das war oft der Fall –, warst du mit außenpolitischen Situationsgeschichten der Retter in der Not“, erinnert sich Nidetzky bei einem Gespräch 50 Jahre danach.

Seine Aufgabe sei aber nicht nur die außenpolitische Einordnung der Apollo-Mission gewesen, sondern auch die technische Bedeutung, betonte Portisch. „Was haben wir davon, dass wir da oben sind?“, sei die Hauptfrage in der Öffentlichkeit gewesen. „Wir haben besonders gespürt, dass das ein gewaltiger technischer Durchbruch ist und Menschen zum ersten Mal die Erdatmosphäre verlassen haben. Denn wir waren ja noch eine Generation, die das in Zukunftsromanen von Jules Verne und Hans Dominik gelesen hat. Das ist eine erfüllte Vorstellung geworden.“

Gröbere Pannen habe es in der Marathon-Sendung keine gegeben – aber einen Streich. Das große Raketen-Modell, mit dem Experte Herbert Pichler demonstrieren wollte, wie sich die drei Stufen der Rakete nach dem Start trennen, wurde vor Sendungsbeginn zusammengeklebt – und Pichler mühte sich vor laufender Kamera vergeblich, die Teile auseinanderzuziehen. Die Moderatoren konnten sich gerade noch zurückhalten mit dem Lachen.

Die Professionalität wurde ansonsten 28 Stunden durchgehalten. Für Portisch, der in seiner journalistischen Karriere viele weltpolitisch bedeutsame Ereignisse miterlebt hat, eine Ehrensache, ragt dieses eine doch heraus. „Die Mondlandung war eine Menschheitsgeschichte-Berichterstattung. Das war ein Durchbruch der Menschheit, nicht ein geglücktes amerikanisches Experiment“, sagt er.

Echt oder Fake? Alles nur im Studio gedreht

50 Jahre nach der Mondlandung bezweifeln immer noch manche, dass Menschen auf dem Erdtrabanten waren. Sie glauben, die Aufnahmen seien im Studio entstanden. Die wichtigsten Behauptungen im Check.

Die Flagge: Da auf dem Mond kein Wind bläst, dürfe die Fahne nicht wehen, monieren Kritiker. Allerdings: Die Bewegungen des Stoffes stammen von keiner Brise, sondern von Erschütterungen des Mastes beim Einstecken oder Ausrichten, wie Ralf Jaumann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt betont. Da der Mond keine Atmosphäre hat, wird das Wackeln des Stoffes kaum gebremst.

Die Fußabdrücke: Viele Bilder zeigen Spuren der Raumfahrer im Mondstaub. Wie kann der knochentrockene Staub die Form halten, fragen Kritiker. Urs Mall vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung erklärt die gute Bindung vor allem mit der Konsistenz des extrem feinen Mondstaubs. Dessen Bausteine seien nie durch Wind oder Wasser abgeschliffen worden, kantig geblieben und hafteten daher gut aneinander.

Die Sterne: Auf den Bildern der Astronauten sind am Himmel keine Sterne zu sehen. Die Astronauten betraten den Erdtrabanten tagsüber – ein Mondtag dauert zwei Wochen. Auf den Bildern ist der Kontrast zwischen der grellen Mondoberfläche und dem dunklen Himmel viel zu stark, als dass lichtschwache Pünktchen am Firmament sichtbar wären.

Der Schatten: Dass Schatten auf den Bildern in verschiedene Richtungen verlaufen oder gestaucht sind, führen Kritiker auf verschiedene Lichtquellen zurück. Grund dafür sind laut Mall vor allem Unebenheiten der Mondoberfläche. Dadurch können Schatten länger, kürzer oder verzerrt erscheinen.

Zudem, so Jaumann und Mall, hätten Tausende Mitarbeiter an den sechs Missionen mitgewirkt. „Fälschungen über Jahrzehnte geheim zu halten, halte ich für sehr schwierig“, sagt Mall. (TT, dpa)

