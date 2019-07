HAK-Projekt brachte Rotem Kreuz einen Preis

Im Rahmen der 72. Generalversammlung des Österreichischen Roten Kreuzes in Wien konnte die Rotkreuz-Bezirksstelle Imst kürzlich den Ehrenpreis aus der Dr.-Hans-Lauda-Stiftung für das Projekt „Wiki" entgegennehmen.

Vor nunmehr knapp zehn Jahren wurde dieses Projekt „Wiki — Wir für Kinder in Imst" von einer Maturagruppe der HAK Imst ins Leben gerufen. Getreu dem Motto „Aus Liebe zum Menschen" stellen sich HAK-Schüler unentgeltlich in den Dienst der guten Sache und widmen sich der Nachmittagsbetreuung in der Hermann-Gmeiner-Schule.

„Die Rotkreuz-Bezirksstelle Imst ist stolz, Träger und Projektpartner dieser lobenswerten Initiative zu sein", betont der Geschäftsführer der Imster Bezirksstelle des Roten Kreuzes, Thomas Köll. (TT)