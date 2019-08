Sommercampus in Osttirol: Ein Austausch von Sprache und Wissen

Seit sieben Jahren wird Jugendlichen der Gemeinden Sappada im Veneto und Innervillgraten ein Sommercampus mit Sprachaustausch angeboten, um die jeweiligen Kompetenzen der Teilnehmer zu stärken. „Gleichzeitig wollen wir die bestehenden Kontakte vertiefen und unsere Verbindung mit der deutschen Sprach­insel Sappada für die Zukunft verankern", sagt Josef Lusser, der Bürgermeister von Innervillgraten.

Der heurige grenzüberschreitende Austausch fand zum Thema „Grüner Sommercampus" statt. Die Jugendlichen sollten in ihrem Umweltbewusstsein sensibilisiert und auf die unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels in ihrer Heimat aufmerksam gemacht werden. Grund dafür waren unter anderem die Waldschäden durch den Sturm Vaia im Oktober 2018, den viele der Jugendlichen real miterlebt haben. Auch die „Friday­s for Future"-Aktivitäten junger Menschen in Europa haben zur Themenauswahl beigetragen. Dabei konnten die Jugendlichen aus Innervillgraten und Sappada neue Erfahrungen sammeln. Die Dokumentation und der Austausch ihrer Erfahrungen und ihrer Erlebnisse während des Campus wurden wieder in einem zweisprachigen Blog dokumentiert.