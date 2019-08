Verspätungen, Briefkästen falsch bestückt: Pannen bei der Post

Innsbruck – Briefe, die aus den Postkästen hängen und damit nicht dem heutigen Gefühl für Datenschutz entsprechen, sind ein Ärgernis, egal wie viele Menschen in einem Haus wohnen. Falsch adressierte Briefe im Stiegenhaus und ein Postkasten, der tagelang leer bleibt, auch. Zuletzt machten Innsbrucker Bürger ihrem Ärger über die Briefzustellung im Sommer in Leserbriefen Luft. Wie Michael Homola, Ansprechpartner der Post in Wien, bestätigt, „gehören Briefe in den Postkasten und sollen nicht heraushängen“. Hier sollten Bewohner und Besucher nicht neugierig nach dem Versender schielen können. Eine Beschwerde ist also angebracht.

Die Panne, dass Brief­e offen im Stiegenhaus liege­n, kann sich Homol­a damit erklären, dass das Poststück versehentlich in ein falsches Fach rutscht und „Herr Huber den Brief an Herrn Mair für den Postboten herauslegt. Es passiert leider, dass Briefe nicht richtig einsortiert werden.“

Die Beschwerde über das tagelange Ausbleiben der Post erklärt Homola mit den unterschiedlichen Tarifen, unter denen man mittlerweile wählen kann. Ein Prio-Brief zu 80 Cent „muss und wird von Montag bis Freitag zugestellt“. Das verlangt das Postmarktgesetz, egal ob es sich um eine Stadt oder einen kleinen Ort handelt. Der günstigere Eco-Brief zu 70 Cent wird in drei bis fünf Tagen ausgetragen. Das gilt auch für Kuverts mit der Sammelwerbung. „Verzichtet jemand auf Werbung und ist kein Prio-Brief dabei, so kann der Eindruck entstehen, dass nur alle zwei Tage die Post zugestellt wird.“ Wie Homola beobachtet, wählen mittlerweile 60 Prozent der Versender, darunter auch Banken und Versicherungen, den günstigeren Eco-Brief. Fazit: Es kann immer etwas passieren.

Eine empörte Kundin appellierte auch an die Post, die Urlaubsvertretungen doch besser einzuweisen. Derzeit ist es laut Homola Usus, dass die Sommerpostler etwa eine Woche eingeschult werden, wobei sie im Ideal­fall den Stammzusteller begleiten.