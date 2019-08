Tösener Kirchtag und 100 Jahre Feuerwehr gefeiert

Der 10. August — „zu Laurentius" — ist in Tösens jener besondere Tag, an dem die Tradition im Vordergrund steht. Egal auf welchen Wochentag Laurentius auch fällt, wird an diesem Datum der Tösener Kirchtag gefeiert. Und seit einigen Jahren ist dieser Kirchtag auch als der Tag der Vereine im Mittelpunkt. So auch am vergangenen Samstag, wo der heurige Kirchtag ganz im Zeichen der „100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Tösens" stand.

Für die 88 Männer um Kommandant Werner Weinberger und Stellvertreter Michael Pult stand dazu die Organisation des Festes im Vordergrund, in dessen Rahmen im Festzelt sämtliche Vereine des Ortes ihre Ehrungen abhielten. Traditionsgemäß gab es vor dem gesellschaftlichen Fest jedoch die Prozession. Daran nahmen die Tösener Bürger teil, an der Spitze Bürgermeister Bernhard Achenrainer mit seinem Gemeinderat. Musikkapelle, Schützen, Landjugend und Feuerwehr trugen dabei ihre Fahnen, Symbole und Statuen bei der Prozession durch den Ort. Dekan Franz Hinterholzer und Diakon Thomas Schmidt führten den Zug an. (za)