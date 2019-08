Letztes Update am Di, 13.08.2019 16:44

Auf freien Pfoten: Känguru „Pauli“ entwischte in Niederösterreich

Das Känguru entwischte am Montag aus seinem Gehe in Wang. Sein Artgenosse „Johann“, der in der Nacht auf Donnerstag entlief, wird auch noch vermisst.