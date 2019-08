Werfergranate in Thaur gefunden und kontrolliert gesprengt

Eine Werfergranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montagnachmittag in Thaur gefunden worden. Der Hüttenwirt der Pfeishütte, bei der die Granate etwas unterhalb direkt neben dem Weg gefunden wurde, verständigte den Entminungsdienst. Dieser hat das Kriegsrelikt schließlich in einer Grube kontrolliert gesprengt. Dabei kam es zu keinen besonderen Vorfällen oder Beschädigungen, wie die Polizei via Aussendung mitteilte. (TT.com)