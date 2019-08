Trump Tower in Obama Avenue? Straße in New York soll Namen wechseln

New York/Washington – Schon Jahrzehnte bevor er zum 45. US-Präsidenten gewählt wurde, hatte der Immobilienunternehmer Donald Trump in New York den nach ihm benannten Trump Tower errichten lassen. Nun könnte der gut 200 Meter hohe Wolkenkratzer eine neue Adresse bekommen: Geht es nach einer Bürgerinitiative, so würde er künftig in der Obama Avenue stehen.

Mehr als 200.000 Menschen hätten bereits eine Petition unterschrieben, den Straßenabschnitt nach Trumps Amtsvorgänger Barack Obama zu benennen, berichteten US-Medien. Konkret geht es um den Abschnitt der Fifth Avenue zwischen der 56. und 57. Straße. Die neue Adresse des Trump Towers wäre dann: „725 President Barack H. Obama Avenue, New York, NY 10022“.

Als Begründung wird angeführt, dass Obama die Nation aus der großen Rezession geführt, zwei völlig skandalfreie Amtszeiten absolviert und Al-Kaida-Chef Osama bin Laden aus dem Verkehr gezogen habe, der als Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 mehr als 3.000 getötete New Yorker auf dem Gewissen habe.

Trump hat aus seiner tiefen Abneigung gegen seinen Vorgänger nie ein Hehl gemacht. Einer Umbenennung steht aber eine New Yorker Verordnung entgegen, nach der Straßen nicht nach lebenden Personen benannt werden dürfen. Die Initiatorin der Petition, Elizabeth Rowin, ficht das nicht an. „Dies ist eine willkürliche Regel. In Los Angeles sind zwei Straßen nach ihm benannt. Es gibt also keinen Grund, weshalb New York das nicht auch tun soll“, sagte sie CBS News. (APA/dpa)