Müllberge: Jeder Tiroler verursacht im Jahr 129 Kilo Restmüll

Von Anita Heubacher

Innsbruck – 2004 landeten in Tirol rund 17.000 Tonnen Plastik im „Gelben Sack“, 2010 waren es bereits 21.810 und letztes Jahr knapp 25.000 Tonnen. Der Verbrauch an Plastik ist gestiegen. Da hilft es auch nicht, mit dem Bevölkerungswachstum zu argumentieren. Fielen 2004 knapp 25 Kilogramm Plastik pro Einwohner an,, waren es letztes Jahr bereits 33 Kilogramm. Plastikmüll aus Nordtirol landet, so es denn getrennt und richtig gesammelt wird, beim Oberländer Recycler Harald Höpperger. Pro Jahr rechnet der Unternehmer damit, dass die Plastikmüllmenge um drei Prozent steigt. Das zeigen auch seine Zahlen. Das getrennt gesammelte Plastik wird auf Höppergers Anlage im Oberland sortiert. 20 Prozent sind Fehlwürfe, von den restlichen 80 Prozent wird die Hälfte geshreddert und zu Granulat verarbeitet, die andere Hälfte wird schlicht und einfach im Müllofen verbrannt.

Tirol ist damit in „bester Gesellschaft“. Österreichweit wird nur ein Drittel des Plastiks recycelt. Laut EU sollten es bis 2025 viel mehr, nämlich 55 Prozent, sein. „Recycling“ ist in Österreich laut der Umweltorganisation Greenpeace ein „irreführender Begriff“, wie Greenpeace-Konsumentensprecherin Nunu Kaller betont. „Wiederbefüllt werden die Plastikflaschen nicht, sondern großteils verbrannt“, hält sie noch einmal fest. Um die Sammel- und vor allem die Recyclingquote zu erhöhen, fordert Greenpeace einen Pfand auf die Flaschen enzuführen. „Freiwillig geht das nicht. Da braucht es gesetzliche Maßnahmen.“

Österreich müsse zudem den Anteil an Mehrfachverpackungen steigern. „Da kann man dann wirklich von Recycling sprechen“, sagt Kaller. Die von der ehemaligen türkis-blauen Bundesregierung auf den Tisch gelegten Pläne, um Plastikmüll einzudämmen bzw. die Recyclingquote zu erhöhen, hält Greenpeace für „zu ambitionslos“.

Plastikmüll wird österreichweit nicht gleich gesammelt. In Wien landen nur PET-Flaschen im Plastik-Container. In Tirol gilt es, Plastikfolien bis hin zur Duschgel-Verpackung, getrennt zu sammeln. „Das macht uns rasend, dass es im kleinen Österreich neun verschiedene Sammelsysteme gibt“, meint die Greenpeace-Experten.

In Tirol gibt es innerhalb des Bundeslandes für den gesamten Müll verschiedene Sammelsysteme, verschiedene Entsorgungsstätten und vor allem auch verschieden hohe Mülltarife. Die divergieren zwischen dem Außerfern und Osttirol ziemlich. Je nachdem wie geschickt der jeweilige Abfallverband die Entsorgung des Mülls ausgedealt hat, dementsprechend gestalten sich die Tarife.

Eine Übersicht wie viel die Entsorgung des Tiroler Restmülls vom Außerfern bis nach Lienz kostet, hat die Umweltabteilung des Landes nicht. Die Tarifgestaltung gleicht einer Raketenwissenschaft. Vor Jahren unter der Regentschaft von Alt-Landeshauptmann Herwig van Staa als Ziel formuliert, ist man im Jahr 2019 noch so weit vom einheitlichen Tiroler Mülltarif entfernt wie die Erde vom Mond.

Der meiste Tiroler Restmüll, nämlich der von Innsbruck, Innsbruck-Land und Schwaz landet im Ahrental bei Innsbruck. Rund 75.000 Tonnen wurden 2016 in der Anlage dort aufbereitet, 5000 Tonnen an Verwertbaren aussortiert, 70.000 Tonnen wurden wieder aus dem Ahrental heraus nach Oberösterreich zur Verbrennung gebracht.

129 Kilo Restmüll produziert ein Tiroler pro Kopf und Jahr. „Die Restmüllsteigerung in den vergangenen Jahren ist schwankend gering und kann über den Bevölkerungszuwachs in Tirol erklärt werden“, sagt Umweltlandesrätin Ingrid Felipe von den Grünen. „Die Steigerung der gesamten Siedlungsabfälle, also Restmüll, Sperrmüll, Wertstoffe und Bioabfälle ist über den Verpackungswahn des Handels und über das Konsumverhalten zu erklären. Beispiele dafür sind Billig-T-Shirts oder auch die Einwegkaffeebecher.“

Die von den Grünen stets propagierte Müllvermeidung versucht das Land laut Felipe durch Information und Bewusstseinsbildung anzukurbeln. Schülern würde Müllvermeidung näher gebracht, Green-Events und Reparatur-Cafes veranstaltet. Bei der Frage nach den Mülltarifen kann Felipe auch nur auf die jeweiligen Abfallverbände verweisen. „Die Mülltarife sind von den Gemeinden festzulegen. Dabei kommt es zu unterschiedlichen Tarifen, da Gemeinden oft einen eigenen Recyclingshof betreiben oder auch UmweltberaterInnen engagiert haben.“

Tirol kann weder seinen Müll, noch seine Wertstoffe selbst verwerten. Müll darf unbehandelt bereits seit 2008 nicht mehr deponiert werden, getrennt gesammelte Wertstoffe wie Plastik werden außerhalb Tirols in Müllöfen verbrannt und die Wärme dort genutzt.

Zumindest landet der Tiroler Müll, mit Ausnahme jener aus dem Bezirk Reutte, nicht außerhalb der österreichischen Grenzen. Österreich lasse seine Siedlungsabfälle innerhalb Österreichs verbrennen, heißt es aus dem Umweltministerium in Wien. „Lediglich knapp 90.000 Tonnen gemischter Siedlungsabfälle aus Vorarlberg werden jährlich in thermische Verwertungsanlagen in die Schweiz exportiert, um unnötige Abfalltransporte zu den entfernter gelegenen inländischen Anlagen zu vermeiden.“

Auch Österreichweit ist die Müllmenge gestiegen. Im Jahr 2017 fielen 4,3 Millionen Tonnen Siedlungsabfälle aus Haushalten an. 2004 waren es noch 3,4 Millionen Tonnen. Auch im Umweltministerium freut man sich darüber, dass zumindest die Sammelquote in dem Zeitraum von 53 auf 61 Prozent gestiegen ist. Das Plus beim Müll korreliere mit dem Wohlstand.