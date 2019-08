Am Mittwoch hat es zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser beim Lotto „6 aus 45“ gegeben. „Somit geht es am Sonntag um einen Doppeljackpot. Für den Sechser warten dann rund 2,4 Millionen Euro“, berichteten die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinne, beim Joker hingegen keine Quittung mit der richtigen Zahl. Somit wird am Sonntag ein Jackpot in der Höhe von rund 400.000 Euro ausgespielt. (APA)