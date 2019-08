Neuer Schulcampus in Neustift-Kampl ab kommender Woche voller Leben

Von Denise Daum

Neustift i. St. – „Jetzt steht sie tatsächlich da“, seufzt Bürgermeister Peter Schönherr bei seinem Rundgang durch den neuen Schulcampus in Neustift. Es klingt fast so, als könnte er das selbst nicht glauben. Es war ein langer Kampf bis zum Spatenstich, der Neubau war in der Gemeinde umstritten. Während des Baus gab es dann noch diverse Baugebrechen, der Eröffnungstermin wurde mehrfach nach hinten verschoben.

Das alles ist nun aber vergessen. Mit dem Schulbeginn kommende Woche zieht in das neue Gebäude Leben ein: 167 Volksschulkinder, 170 Schüler der NMS, 66 Schüler der Ski-Mittelschule und 29 der Polytechnischen Schule werden dann von insgesamt 63 Lehrpersonen unterrichtet.

Der Vorplatz ist minimalistisch in Weiß gehalten. 25 Millionen Euro flossen in den Bau. - Michael Kristen

Thomas Wirth, Direktor der Neuen Mittelschulen, und Volksschuldirektor Raimund Leitner haben ihre neuen Büros bereits bezogen. Sie sind vom Neubau ganz angetan, der dem Gedanken des Offenen Lernens gerecht wird. Wirth betont, dass die Räume „ideal“ ausgestattet seien.

Das Schulgebäude teilt sich in acht so genannte Cluster mit insgesamt 24 Klassenzimmern. Viel Leben und Lernen spielt sich darüber hinaus auf den „Marktplätzen“ vor den Klassen ab. Räume wie Physik- und Turnsaal werden von allen Schulen gemeinsam genutzt. Im angeschlossenen Internat der Skimittelschule, das bereits im Jänner diesen Jahres in Betrieb genommen wurde, finden Mittagstisch und schulische Tagesbetreuung statt.

Die Nachnutzung der alten Schulgebäude – lediglich die Volksschule Krössbach bleibt als Schulstandort erhalten – ist indes noch offen. Bürgermeister Schönherr zufolge gibt es auch keinen Grund „zu hudeln. Hier muss nämlich ein echter Mehrwert für die Gemeinde entstehen.“

Die offizielle Eröffnungsfeier des neuen Schulcampus findet übrigens am 20. September statt.