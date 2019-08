In Pflacher Garage gestrandet: Lösung für Familie H. in Sicht

Pflach – Seit mittlerweile 29 Tagen lebt Familie H. aus Hopferau nun in einer Garage in Pflach. Wie berichtet, wurde der Familie die Wohnung gekündigt. Die Eltern und zwei erwachsene Söhne sahen keinen Ausweg mehr und suchten mitsamt ihrem Hab und Gut in einer angemieteten Garage in Pflach Unterschlupf. Dort waren sie Mitte August von einer jungen Reuttenerin zufällig entdeckt worden.

„Es ist nicht möglich, eine Wohnung zu finden. Wir haben zwar schon einige besichtigt, aber immer wieder knallharte Absagen bekommen“, beschrieb die Mutter beim Lokalaugenschein der TT ihre missliche Lage.

Jetzt zeichnet sich offenbar eine Lösung für die obdachlose Familie ab. „Die Situation sollte sich in den nächsten Tagen entspannen. Die Familie hat mir einen gültigen Mietvertrag vorgelegt, der auch vom Vermieter unterzeichnet ist. Demnach werden sie in den kommenden Tagen nach Nesselwang übersiedeln“, erklärt der Pflacher Bürgermeister Helmut Schönherr und fügt hinzu: „Die Gemeinde Hopferau und die Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit haben sich sehr eingesetzt. Ich stehe mit den zuständigen Stellen im Allgäu in Verbindung und hoffe, dass die Familie in Nesselwang ein neues Zuhause findet.“ (fasi)