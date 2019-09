„Supper Club“ in Innsbruck: Kochen mit der Prise Illegalität

Von Markus Stegmayr

Innsbruck – Seit geraumer Zeit betreibt Thomas in Innsbruck in privatem Rahmen einen so genannten „Supper Club“, in dem er seine kulinarischen Kreationen kredenzt. Homepage oder Werbung dafür gibt es nicht, rechtlich bewegt er sich in einer Grauzone.

Eine Betriebsanlagengenehmigung gibt es nämlich nicht. „Es findet ja auch im privaten Rahmen statt“, beschreibt er besagte Grauzone, die für ihn zugleich auch ein womöglich nicht ganz legales Schlupfloch darstellt. Auch steuerlich geht es hier anders zu als in Restaurants sonst üblich. „Mit den 68 Euro für ein achtgängiges Menü decke ich die Selbstkosten ab, gibt es einen Rest, wird dieser gespendet“, gibt Thomas Einblicke in das Konzept, das er gerne als ein „Guerilla-Restaurant“ bezeichnet.

Das Konzept ist im Detail sehr simpel. Der Enddreißiger stellt mehrmals im Jahr ein mehrgängiges Menü zusammen und mailt dieses an Menschen, die demnächst an seinem Vierertisch sitzen wollen. Zuvor haben diese freilich schon, meist über Mundpropaganda, von der Existenz des Supper-Clubs erfahren und die Kontaktdaten erhalten. Später bespricht Thomas dann das Menü mit seinen künftigen Gästen und geht auf Sonderwünsche ein.

Auf die Idee, einen Supper Club zu gründen, ist der Koch-Autodidakt durch Kontakte und Aufenthalte in europäischen und amerikanischen Großstädten gekommen. „In New York, Paris und London gibt es zum Beispiel einige Supper-Clubs“, berichtet er. Dort seien diese schwer angesagt. „Yoko Ono bemüht sich in New York beispielsweise, dass sie primär in solchen Clubs isst.“

Ein Grund dafür ist wohl die Exklusivität, mit der der Koch seinen Gästen zur Verfügung steht. „Ich bin dauernd im Gespräch mit ihnen“, betont Thomas. Die Gäste bei ihm wüssten deshalb auch stets, woher etwa das Fleisch komme und welches Olivenöl er verwende. Außerdem ist ihm die Gastgeberrolle insgesamt überaus wichtig: „Die Gäste sollen sich bei mir rundum wohlfühlen“, sagt er. Eine Homepage mit seinem riesigen Konterfei wird es aus mehreren Gründen nicht geben. „Gute Köche zeigen sich nicht“, meint er apodiktisch.

Sein Supper-Club sei eigentlich nur ein leidenschaftliches Hobby ohne Gewinnabsicht. „Wichtig ist mir lediglich, dass die Kosten dort gedeckt sind“, erläutert er. Hauptberuflich hat er schon auf der ganzen Welt gekocht. Auch gegenwärtig ist er Küchenchef in einem Tiroler Restaurant.

Sein „Hobby“ will er sich dennoch aber auch zukünftig nicht nehmen lassen. „Ich brauche bei meinem Supper-Club so wenige Teller, dass die Teller auch mal teurer sein können“, sagt Thomas. Zudem müsse er in Sachen Qualität absolut keine Kompromisse machen. Auch die Zusammensetzung seiner Gäste lässt ihn daran festhalten. „Es waren schon viele gut betuchte Leute darunter“, zeigt er sich dann doch ein wenig stolz auf sein Konzept und dessen Erfolg. Seine Gäste, ob gut betucht oder nicht, können sich jedenfalls seiner Diskretion sicher sein. „Was am Tisch passiert, das bleibt auch an diesem Tisch und hinter diesen vier Wänden“, sagt Thomas und lächelt. „Außerdem mag ich den Hauch von Illegalität.“