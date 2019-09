Mitfahrbank in Oberlienz: Vom Kramer-Platz nach Ibiza

Von Daniela Agu

Oberlienz – In Oberlienz startete am 31. August ein neues Projekt. Gemeinsam mit Thomas Pedarnig, Sprecher der Unabhängigen Arbeitsgruppe Umwelt in der Gemeinde, enthüllte Bürgermeister Martin Huber das erste „Mitfahrbankl“ gegenüber von Gemeindezentrum, Lebensmittelladen und Dorfcafé.

„An diesem strategischen Platz wurde man früher automatisch mitgenommen“, erinnerte Pedarnig. „Leider ist das heute sehr in Vergessenheit geraten“, so Pedarnig weiter. Er verspricht sich von dieser Aktion eine soziale Belebung, die auch dem Umweltgedanken Rechnung trägt.

Der Bürgermeister dankte der Arbeitsgruppe für diese „zündende Idee“. Er sei sicher, dass die Mobilität in der Gemeinde dank dieser Initiative gestärkt wird. „Vor allem älteren Personen kommt diese Einrichtung sehr zugute“, stellte Huber fest. Ob es nun eine Fahrt in die Stadt sei, die Rückfahrt nach dem Lebensmitteleinkauf, die Fahrt zum Arzt, alles sei möglich. „Ich hoffe nur, dass die Leute den Sinn hinter der Aktion verstehen und die Bank gut angenommen wird.“ Ein Synergieeffekt sei, dass die Dorfbewohner wieder miteinander in Kontakt treten können.

Ganz neu ist die Idee nicht, auch andere Gemeinden in Österreich nützen diese Möglichkeit bereits. Die Erfahrungen sind durchwegs positiv.

Eine zweite Bank wurde an der Ausfahrt Oberdrum am Peterer Stöckl aufgestellt. Beide Bänke befinden sich direkt an Bushaltestellen, so ist ein Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr gegeben.

An der Enthüllungsfeier nahm auch das Oberlienzer Original Monika Küng teil – mit einem Ibiza-Schild in der einen Hand und einer Schwimmnudel in der anderen. Ob jemand tatsächlich so weit kommt, bleibt fraglich.