Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

Wien, Innsbruck – In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am heutigen Montag für rund 453.000 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr. Eine Woche später enden die neunwöchigen Sommerferien dann auch für etwa 618.000 Schüler in Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark. Einige Schulen starten am kommenden Dienstag oder Mittwoch, und haben dafür im Oktober eine Woche Herbstferien. Rund 85.000 der insgesamt eine Million Schüler sind laut der Statistik Austria heuer Schulanfänger.

Das Schuljahr 2019/20 bringt unter anderem verpflichtende Ziffernnoten ab dem zweiten Semester der 2. Klasse Volksschule, ab der zweiten Klasse können Schüler dort auch grundsätzlich wieder sitzenbleiben. An Volksschulen gilt außerdem erstmals ein Kopftuchverbot, bei einem Verstoß droht eine Strafe bis zu 440 Euro. Weitere Änderungen: An den Neuen Mittelschulen (NMS) können schulautonom ab der sechsten Schulstufe in Deutsch, Mathe und Englisch dauerhaft Gruppen eingerichtet werden.

Außerdem kommt eine neue Notenskala mit zwei unterschiedliche Leistungsniveaus („Standard“ und „Standard-AHS“), verpflichtend ist das allerdings erst ab dem Schuljahr 2020/21. (APA/TT.com)

