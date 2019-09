Als der Computer Schule machte

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Elektronische Tafeln, Laptop-Klassen, Tablets auf den Schultischen, Stundenpläne auf dem Handy, Internetrecherche im Unterricht – das alles ist längst Realität für Tirols Schülerinnen und Schüler. Und die Digitalisierungsoffensive ist noch nicht abgeschlossen: Bis zum Jahr 2022 stellt das Land im Rahmen der Aktion „Bildung 4.0 – Tirol lernt digital“ zusätzliche fünf Millionen Euro zur Verfügung. Die Unterstützung geht an Volksschulen, Neue Mittelschulen, Allgemeine Sonderschulen, aber auch an die AHS-Unterstufen, Polytechnischen Schulen und Privatschulen für Sechs- bis 14-Jährige. Vergangenes Jahr wurden so bereits 106 Schulen gefördert, heuer kommen 76 weitere dazu.