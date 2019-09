Grillgelage und illegales Campen: Die Müllsünder vom Achensee

Rußige Feuerstellen am Seeufer, Holzzäune und Bänke, die dafür als Brennholz missbraucht werden, zurückgelassener Unrat und illegales Campen machen in der Gemeinde Eben zunehmend Probleme.

© Gemeinde Eben So sieht es an Tirols größtem See oft nach warmen Abenden aus: zurückgelassener Müll am Ufer ...