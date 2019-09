Acht Jahre nach ihrer spektakulären Flucht: Kuh Yvonne ist tot

Deggendorf – Die vor acht Jahren durch ihr Versteckspiel in bayerischen Wäldern zu weltweiter Bekanntheit gelangte Kuh Yvonne ist tot. Zwei Tage hätten Tierärzte und Pfleger um ihr Leben gekämpft, doch am Ende habe die 14 Jahre alt gewordene Kuh nach einer schweren Beckenverletzung eingeschläfert werden müssen, teilte ihr Gnadenhof, das bayerische Gut Aiderbichl, am Dienstag mit.

Mehrfach war versucht worden, Yvonne anzulocken. Unter anderem mit Hilfe ihrer Schwester Waltraud. Alle Versuche blieben erfolglos. - dpa

„Schweren Herzens mussten wir uns dazu durchringen, Yvonne gehen zu lassen“, erklärte Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Yvonne hatte 2011 auch international im medialen Sommerloch für Unterhaltung gesorgt. Sie war von ihrem Heimathof in Mühldorf am Inn ausgebüxt und konnte sich danach 14 Wochen lang allen Einfangversuchen entziehen, immer wieder versteckte sie sich geschickt in den Wäldern. „Scheuer als ein Reh und schlauer als ein Fuchs“ sei Yvonne damals aufgetreten, blickte Gut Aiderbichl auf die Flucht zurück.

Bei Stefanskirchen im Landkreis Mühldorf am Inn (Oberbayern) wurde Yvonne schließlich am 2. September eingefangen und mit einem Traktor zu einem Hänger gezogen. - dpa

Ein Jahr danach wurde sie von einem Radiosender als Orakel für die Fußballeuropameisterschaft 2012 eingesetzt, allerdings mit durchwachsenem Erfolg. Der landwirtschaftliche Betrieb gab nun an, Yvonne sei zuletzt vermutlich auf ein anderes Rind „aufgeritten“ und habe sich dabei die schwerwiegende Verletzung des Beckens zugezogen. Als ihre Pfleger vor zwei Tagen in den Stall gekommen seien, habe sie nicht mehr aufstehen können. (TT.com, APA/dpa)