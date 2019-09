Stanzertal hat neuen Seelsorger aus Rumänien

St. Anton am Arlberg – Nach dem Abschied des beliebten Pfarrers Augustin Kouanvih, der auf eigenen Wunsch ins Stubai übersiedelte, ist mit Norbert Jakab kürzlich ein neuer Leiter des Seelsorgeraumes Oberes Stanzertal eingetroffen. Der aus Satu Mare in Rumänien stammende Seelsorger, 41 Jahre alt, wurde in seiner Heimat 2006 zum Priester geweiht, wo er bis zuletzt tätig war und auch Religion unterrichtete. Zwischendurch hatte er drei Jahre seine Heimat verlassen und eine Vikar-Stelle in Gmünd und in Kärnten übernommen.

„Von der Diözese Innsbruck ist eine Anfrage gekommen, ob ich den Seelsorgeraum leiten möchte. Ich habe zugesagt, zumindest zwei Jahre im Stanzertal zu bleiben“, schilderte der neue Pfarrer. Offizielle Amtseinführung ist am Sonntag, 8. September, ab 19 Uhr, beim Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Anton. (psch)