Erste Pride-Parade in Bosnien-Herzegowina am Sonntag

Sarajevo – Erstmals soll am Sonntag in Bosnien-Herzegowina in Sarajevo eine Pride-Parade stattfinden. Für die Sicherheit von rund 500 angemeldeten Teilnehmer sollen laut bosnischen Medienberichten vom Freitag mehr als 1100 Ordnungshüter sorgen. In Sarajevo wurden unterdessen auch einige Kundgebungen von Gegnern der Parade angekündigt.

Es gebe keinen Grund dafür, dass Bosnien-Herzegowina das einzige Land in der Region bleibe, in welchem eine friedliche Kundgebung der LGBT-Gemeinschaft nicht möglich sei, heißt es in einer Aussendung des Hohen Bosnien-Beauftragten. Die zuständigen Behörden sollten alle Maßnahmen treffen, um eine friedliche Kundgebung ohne Unterbrechung und ohne Angst der Teilnehmer vor Gewalt zu garantieren.

Die Parade wird im engsten Stadtzentrums Sarajevos stattfinden. Die Strecke, auf der sich die Teilnehmer bewegen, wird für den Verkehr gesperrt sein. Dies soll auch durch eine Blockade der Zufahrtstraßen gesichert werden, hieß es in Medienberichten am Freitag. (APA, TT.com)