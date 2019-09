Fest für Miteinander der Kulturen in Wörgl: Integration überall verankert

Wörgl – 73 Nationen finden sich in Wörgl, der Anteil von ausländischen Bewohnern liegt bereits über 20 Prozent. Kein Wunder, dass das Thema Integration in der Stadt ein wichtiges ist. Seit Jahren versucht man hier lenkend einzugreifen.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Das Thema führte auch zu einigen Verwerfungen in der Stadtpolitik, führte sogar zum Rücktritt der Integrationsreferentin (Evelyn Huber). Ein Brunnen als Geschenk eines türkischen Vereins brachte die Stadtpolitik vollends ins Wanken. Mittlerweile ist es – zumindest auf der politischen Bühne – in Sachen Integration ruhiger geworden. Durchaus ein Verdienst der vielfältigen Bemühungen der Stadt, unter anderem der Arbeit des Vereins „kommunity“.

„Man merkt, Migration und Integration ist nicht mehr so relevant in der Wahrnehmung wie früher, auch das Thema Flucht und Asyl nicht mehr“, sagt Sozialreferent Christian Kovacevic.

„Es ist fein und super zu arbeiten. Aber Integration kann man nicht messen“, sagt GR Kaya Kayahan, der für die Integration in der Stadt zuständig ist. „Da hat sicher auch unsere Arbeit dazu beigetragen. Wir haben unsere politischen Hausaufgaben gemacht und daraus hat sich viel ergeben“, fügt Kovacevic hinzu. Es sei gelungen, dass beide Seiten ein Stück aufeinander zugegangen sind. Für Klaus Ritzer vom Verein „kommunity“ hat das Thema Integration mittlerweile alle Bereiche erreicht. „Da steht gar nicht Integration drauf, ist aber erfasst“, sagt Ritzer.

Einen Beitrag leistet auch das Fest der Nationen, das heuer wieder gefeiert wird. Dabei gibt es am Samstag wieder die Möglichkeit, sich näher kennen zu lernen.

In diesem Jahr steht das Fest unter dem Motto „Umwelt“, womit NR Kovacevic und die Organisatoren auch ein Zeichen in diesem Bereich setzen wollen. Nachdem im letzten Jahr bereits ein Mehrwegbechersystem eingeführt wurde, soll heuer, als nächster Schritt zur Reduktion von Plastikmüll, zur Gänze auf Mehrwegteller umgestellt werden. Beginn ist am ­Samstag um 13 Uhr in der Wörgler Speckbacherstraße. Das Fest dient auch einem karitativen Zweck. 2018 kam eine Spende von 1090 Euro an „Licht für Wörgl“ zusammen. Mit dem Geld kann ­unbürokratisch geholfen werden. (wo)