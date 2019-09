Psychologie: Uni-Plätze in Innsbruck gehen oft an Deutsche

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck — Für 260 angehende Studierende der Psychologie in Innsbruck gibt es derzeit gute Neuigkeiten: Sie wurden kürzlich vom Institut darüber informiert, dass sie für den Herbst einen Studienplatz erhalten haben. Und der ist in diesem Fach seit Jahren äußerst begehrt, wie ein Blick auf die Statistik zeigt. Insgesamt traten am 27. August in der Olympiaworld 892 Bewerberinnen und Bewerber zum schriftlichen vierstündigen Aufnahmetest an, statistisch gesehen ritterten heuer also dreieinhalb Bewerber um einen Bachelor-Studienplatz.

TT-Exklusiv-Artikel Dieser Exklusiv-Artikel ist nur für Nutzer verfügbar, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt kostenlos registrieren

Ich bin bereits registriert und möchte mich anmelden