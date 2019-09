Scheidungen treffen auch die Kinder

In Tirol reichen immer mehr Ehepaare die Scheidung ein. Betroffen sind von dieser Entscheidung nicht nur die Paare selbst, sondern auch ihre Kinder: Während im Jahr 2017 874 Scheidungskinder im Alter unter 18 Jahren gezählt wurden, waren im vergangenen 918 Kinder betroffen. Um sie in dieser oft schwierigen Zeit zu unterstützen, startet der Verein Rainbows im Oktober wieder in allen Tiroler Bezirken mit seinem Betreuungsangebot. In kleinen Gruppen regen die Gruppenleiter die Kinder dazu an, von ihren Gefühlen rund um die Scheidung der Eltern zu erzählen — sei es gestaltend, spielerisch oder im Gespräch.

Vertrauen ist dabei wesentlich, meint Barbara Baumgartner, Landesleiterin von Rainbows. „Was die Kinder erzählen, bleibt in den Gruppen. Das ist oft eine große Erleichterung für sie, weil sie trotz der Enttäuschung und der Wut auf ihre Eltern niemandem wehtun wollen." Durch das pädagogische Angebot will der Verein die Auswirkungen, die Trennungen nach sich ziehen können, abfedern und den Kindern den Umgang mit der veränderten Lebenssituation erleichtern. Ebenfalls betreut werden Kinder, die den Verlust einer geliebten Person bewältigen müssen. Anmeldung unter www.rainbows.at. (TT)