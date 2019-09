Weinkulinarium zu Ehren regionaler Weine in Tarrenz

Tarrenz – Imst Tourismus, der Weinbauverein Tarrenz und der Verein Via Claudia Augusta nahmen den Weinanbau entlang der Römerstraße zum Anlass, um eine gemeinsame Weinverkostung zu organisieren.

25 Winzer präsentierten ihre Highlights. Damit die Besucher die Unterschiede zwischen den regionalen Weinen besser feststellen konnten, wurden erstmals auch Winzer aus Vorarlberg und Wien eingeladen.

Darunter auch der bekannte Winzer „Mayer am Pfarrplatz“ aus Wien. Wie Tourismusobmann Hannes Staggl in seiner Ansprache betonte, werden heimische Produkte immer wichtiger und immer mehr geschätzt. Und Bürgermeister Rudolf Köll betonte in seiner Eigenschaft als Landwirtschaftskammerobmann, dass es für die heimischen Bauern wichtig sei, auch auf Nischenprodukte umzusteigen. Der Präsident des Vereines Via Claudia Augusta, Walter Stefan: „Wir betreiben nicht nur Forschung und Grabungsarbeiten, sondern wir fördern auch die regionalen Produkte entlang der ehemaligen römischen Straße.“

Beinahe eine Sonderstellung nimmt Edgar Tangl vom Stanerhof in Tarrenz ein. Er keltert einen Blauburgunder mit dem Namen „Kaiser Max“.

Dieser Wein wurde im heurigen „Maximilian-Jahr“ von der Tiroler Landesregierung zum Tiroler Wein gekürt und bei besonderen Anlässen als Präsent verschenkt.

Edgar Tangl: „Als wir vor Jahren mit unserem Weinbau begannen, nahmen wir Anleihe bei Kaiser Maximilian, der den Weinbau nach Tirol brachte. Da er mit Maria von Burgund verheiratet war, glauben wir, dass es sich damals bei dieser Rebe um eine Burgundersorte handelte. Diese Rebe gedeiht in Tarrenz sehr gut.“

Die letztjährige Ernte ist schon lange ausverkauft und die heurige entwickelt sich prächtig. (peja)