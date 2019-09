Die Schüler des Internets: Lernen mit YouTube und Co.

Von Melina Mitternöckler

Innsbruck – Für die meisten wird Youtube wohl wenig mit Bildung zu tun haben. Von den Binomischen Formeln oder den Ereignissen von Sarajevo im Jahr 1914 lernt man doch in der Schule. Oder? Youtube und Co. sind heute für das Weiterkommen in der Schule jedoch oft essentiell. Für immer mehr Jugendliche gehören Erklärvideos oder Lern-Apps zum Schulalltag. Und so mancher fragt sich sicher: Hätte ich den Abschluss ohne „The Simple Club“ oder „Quizlet“ (siehe Kasten rechts) geschafft?