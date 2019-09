Anna und Paul führen Hitliste an: Das sind die beliebtesten Babynamen

Innsbruck/Wien – In den österreichischen Schulen und Kindergärten werden die Betreuer und Lehrer in den kommenden Jahren statistisch gesehen die Vornamen Anna und Paul besonders oft in den Mund nehmen: Auch 2018 zählten diese nämlich wieder zu den absoluten Favoriten frischgebackener Eltern. Wie eine Auswertung von Statistik Austria zeigt, erhielten von 41.739 geborenen Mädchen 869 (2,1 Prozent) den Namen Anna und von 43.796 Buben 830 (1,9 Prozent) den Namen Paul. Diese Vornamen führen damit das Namensranking des Vorjahres an.

Neben Anna ist auch die Namensgebung zu Emma, Laura, Marie , Lena, Mia, Emilia, Sophia, Johanna und Valentina ungebrochen beliebt. Bei den Buben liegen neben Paul auch die Namen David, Jakob, Maximilian, Felix, Elias, Alexander, Lukas, Leon und Tobias weit vorne.

Tirols beliebteste Vornamen sind Jakob und Anna

Die Tiroler reihen den Namen Paul übrigens erst auf Platz 5: Wie aus der Statistik hervorgeht, waren die drei beliebtesten männlichen Vornamen hier Jakob, Maximilian und David. Bei den Mädchennamen landete Anna auf Platz 1, Emma und Sophia folgten auf den Plätzen 2 und 3.

In der Hitliste der Vornamen werden jeweils die ersten Vornamen neugeborenen Kinder in Originalschreibweise ohne Sonderzeichen erfasst. Für die Statistik der Vornamen hingegen werden Namen gleicher Herkunft zusammengefasst und die jeweils häufigste Schreibweise der etymologisch zusammengefassten ersten Vornamen verwendet. Nach dieser Methode ergibt sich ein etwas anderes Ranking: Bei den Mädchen ist demnach zwar ebenfalls Anna der häufigste Vorname 2018, auf Rang 2 folgt dann allerdings Sophie und auf Rang 3 Maria. Bei den Bubennamen steht demnach Lukas an erster Stelle gefolgt von Jakob und Elias. (TT.com)

-