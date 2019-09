100 Jahre Waldorfschule: „Die Schule ist kein mystischer Ort“

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – „Ein Fest für die Welt“: Das große Plakat am Eingang zur Waldorfschule in Innsbruck lädt zum Mitfeiern. Mit mehr als 1100 Schulen und 1700 Kindergärten in über 80 Ländern hat sich die Waldorfpädagogik von Stuttgart aus auf alle Kontinente verbreitet. Ihr selbst auferlegter Auftrag zum Jubiläumsjahr: „bei den Schülern das allgemein Menschliche zu stärken, um sie auf dem Weg zu mündigen, selbstbestimmten, die Welt verändernden Erwachsenen zu begleiten“.

Die 1919 erste Gesamtschule in Deutschland ist nach der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik benannt, deren Direktor den österreichischen Anthroposophen Rudolf Steiner mit der Ausbildung der Kinder seiner Arbeiter beauftragt hat. Nach einer Zwangspause im Dritten Reich – die Unterrichtsmethoden galten als zu „individualistisch“ und unvereinbar mit den nationalsozialistischen Erziehungsgrundsätzen – war die heute weltweit größte freie Schulbewegung nicht mehr aufzuhalten.

In Österreich gibt es 19 Schulen und 38 Kindergärten, die im Gegensatz zu konfessionellen Privatschulen benachteiligt werden. Während diese einen Rechtsanspruch auf Subventionen zur Deckung des Personalaufwands haben, werden nichtkonfessionelle Einrichtungen nur mit Ermessensförderungen bedacht, die die Kosten nur zu einem geringen Teil decken. Die Eltern müssen monatlich einen Beitrag bezahlen, in Innsbruck sind das rund 360 Euro. „Damit ist Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein Sonderfall“, sagt Lisa Payr, Lehrerin an der Waldorfschule in Innsbruck. „Obwohl es laut Gesetz freie Schulwahl gibt!“ Ein Antrag auf Gleichstellung wurde vom Verfassungsgerichtshof abgelehnt, der Waldorfbund versucht seither, auf dem Rechtsweg gegen das Ungleichgewicht anzukämpfen.

„Wir sind eine öffentlich-rechtliche Schule, aber der Staat finanziert uns nicht, obwohl er das eigentlich müsste“, protestiert Max, Schüler der 12. Klasse. Als Sonderfall oder als besonders angesehen zu werden, das wollen Schüler und Lehrer aber auch in einem anderen Zusammenhang nicht. Max: „Ich denke, dass wir im Endeffekt das Gleiche lernen wie an anderen Schulen, nur wird es leider eben nicht angerechnet.“

Bis heute absolvieren die Schüler ihre Matura an Abendschulen, teils nebenher im letzten Schuljahr. „Früher waren wir der Meinung, dass es das Ziel sein muss, auch an unserer Schule die Möglichkeit zu maturieren anzubieten, inzwischen haben wir die Vision, dass es auch andere, internationale Abschlüsse sein können, die ein Studium ermöglichen“, sagt Lisa Payr.

Handwerkliches Arbeiten hat einen großen Stellenwert. - Thomas Böhm

Die Waldorfpädagogik zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine prozesshafte Entwicklung ermöglicht und fördert. „Sie wird dem inneren Bedürfnis des Schülers gerecht, Leistungen zu erbringen und sich daran zu erfreuen“, heißt es im Kernleitbild der Schule. Dass der ganzheitliche Ansatz und ein erfolgreicher Bildungsabschluss einander nicht ausschließen, zeigt eine Statistik, laut der rund 80 Prozent der Waldorfschüler in Österreich maturieren.

Der Verein für Waldorfpädagogik in Tirol feierte 2018 seinen 40. Geburtstag, doch nach wie vor gibt es Missverständnisse oder – wie es Lisa Payr ausdrückt – haben viele keine klare Vorstellung oder sind auch der Meinung, das hier wäre ein „mystischer Ort“. „Dabei ist es einfach nur eine Methode, Kinder zu erziehen.“ Ein Irrtum sei zum Beispiel die Annahme, dass Schüler tun könnten, was sie wollen: „Das Gegenteil ist der Fall, wir Lehrer sehen uns als Autoritätspersonen.“ Ein besonderes Merkmal ist der Epochenunterricht mit Schwerpunkten. „Im letzten Jahr haben wir die Griechen durchgenommen, seither üben wird in Streitgesprächen Demokratie. Ich bin begeistert von der Möglichkeit, so zu unterrichten! Wir erziehen Schüler, die wollen, was sie tun. Und ich bin sicher, ich kann alle 180 beim Namen nennen!“

Amelie von der 12. Klasse gefällt eben dieses „Familiäre“, wie sie meint. Ihre Klassenkollegin Mona wechselte hierher, „weil es mir an meiner früheren Schule zu stressig war. Ich musste alles auswendig lernen. Hier wird der Stoff erklärt, das ist eher meine Art zu lernen.“ Eine andere Herangehensweise, die nicht jedem liegen muss, sind sich die Schüler einig. „Manche brauchen engere Strukturen.“